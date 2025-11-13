路透：吳清因健康原因 辭任大陸證監會主席

路透13日引述知情人士報導，大陸證監會主席吳清因健康原因已提出辭職。2024年2月7日，吳清接替被免職的易會滿出任證監會主席，在職至今僅1年9個月。

報導表示，這是一次突如其來的意外變動。目前尚不清楚他的辭呈是否已獲接受，以及他何時會離開這個職位。

吳清出任證監會主席時，大陸股市正處於5年來低谷。上任後，吳清陸續推出一系列市場干預和支持措施，並實施流動性及治理改善措施，扭轉投資者情緒，同時吸引全球投資者重新購買在岸及香港離岸上市的中國股票。

報導指，吳清、大陸證監會和國務院新聞辦公室均暫未回應路透的置評請求。

吳清現年60歲。公開資料顯示，他在證監會任職多年，擔任過證監會機構監管部主任、證券公司風險處置辦公室主任、基金監管部主任等職。

吳清以監管作風強硬聞名，曾因嚴厲打擊違規券商而被稱為「券商屠夫」。報導指，吳清的離任預計會為大陸股市帶來壓力，可能對市場信心產生影響。