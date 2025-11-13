美國務院就高市早苗「台灣有事」言論發聲 北京：停止損害中美關係

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部發言人林劍。圖／歐新社資料照
大陸外交部發言人林劍。圖／歐新社資料照

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」可能觸發日本「存立危機事態」的言論，引爆中日外交齟齬，美國國務院也就此發聲。大陸外交部13日強調，「如何解決台灣問題，是中國人自己的事」，敦促美方停止損害中美關係和台海和平穩定。

據日經新聞報導，美國國務院發言人12日就高市「台灣有事」言論回覆稱，美國致力於維護台海和平穩定，反對任何一方單方面改變現狀。美國支持台灣海峽兩岸的對話，希望分歧能在不帶威脅的情況下、通過雙方人民都能接受的和平方式解決。

針對美方的表述，大陸外交部發言人林劍13日下午在例行記者會首先表示，針對高市早苗的「錯誤言論」，中方已表明嚴正的立場。

林劍接著說，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。「如何解決台灣問題，是中國人自己的事，不容任何外部干涉。」

林劍強調，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止縱容、支持『台獨』分裂勢力，停止損害中美關係和台海和平穩定」。

