警告日本 陸外交部：若武力介入台海「必遭迎頭痛擊」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部發言人林劍13日再度嚴厲批評日相高市早苗「執迷不悟」，並稱「若日方膽敢武力介入台海，中方必將迎頭痛擊」。（路透）
日本首相高市早苗發表有關「台灣有事」可能構成日本「存立危機事態」後，大陸駐大阪總領事薛劍揚言「斬首」，引爆中日外交風波，日本外相也已要求中方妥善應對。不過，大陸外交部發言人林劍13日不改強硬態度，批評高市「執迷不悟」，並稱「若日方膽敢武力介入台海，中方必將迎頭痛擊」。

人民日報報導，大陸外交部13日下午召開例行記者會，有記者提問，高市早苗日前發表關於「中國大陸對台灣動武可能構成日本存亡危機事態」的言論，高市在國會答辯時稱，有關言論符合日本政府看法，無意撤回或取消。中方對此有何評論？

大陸外交部發言人林劍回應，日本首相高市早苗日前在國會公然發表涉台「露骨挑釁言論」，暗示武力介入台海的可能性，在中方表達嚴正交涉和強烈抗議後，還「執迷不悟、拒不撤回」。上述錯誤言行嚴重違背「一個中國」原則，嚴重違背中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方的核心利益，侵犯中國主權。

他強調，「中方對此堅決反對，絕不容忍，日方必須立即糾正，收回惡劣言論，否則一切後果必須由日方承擔。」

林劍表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。日本曾對台灣實行殖民統治，犯下「罄竹難書」的罪行。日本軍國主義歷史上曾多次以所謂「存亡危機」為藉口，發動對外侵略，包括以「行使自衛權」為由，悍然製造九一八事變，挑起侵華戰爭，給包括中國在內的亞洲乃至世界人民帶來深重災難。

林劍質問高市早苗：「再提所謂存亡危機事態究竟是何居心？是否要重蹈軍國主義覆轍？是否要再次與中國人民和亞洲人民為敵？是否企圖顛覆戰後國際秩序？」

林劍稱，台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。日本當政者妄圖介入台海事務，既是對國際正義的粗暴踐踏，對戰後國際秩序的公然挑釁，也是對中日關係的嚴重破壞。

林劍強調，「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。」他表示，中方將堅決行使聯合國憲章和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。「我們正告日方，必須深刻反省歷史罪責，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚。」

日本 高市早苗 中日關係 台灣有事
