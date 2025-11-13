李強展開外交行程 赴俄出席上合組織總理會、南非G20峰會、訪尚比亞

大陸外交部發言人13日宣布，大陸國務院總理李強17至23日將展開一連串外事行程，其中包含出席在俄羅斯舉行的上合組織總理會、在南非舉行的G20峰會，以及對尚比亞進行正式訪問。

根據大陸外交部網站消息，發言人宣布，應俄羅斯總理米舒斯京邀請，李強將於17至18日出席在俄羅斯莫斯科舉行的上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第24次會議；應尚比亞政府邀請，李強將於19至20日對尚比亞進行正式訪問；應南非政府邀請，李強將於21至23日出席在南非約翰尼斯堡舉行的二十國集團（G20）領導人第20次峰會。

李強與米舒斯京本月初才剛見面。4日，2人在杭州共同舉行中俄總理第30次定期會晤，雙方簽署了聯合公報及多項合作文件。值得注意的是，聯合公報特別提到，「俄方重申聯合國大會第2758號決議的權威性」。

至於G20峰會，去年11月在巴西舉行的G20領導人第19次峰會，是大陸國家主席習近平親自出席；2023年9月在印度舉行的G20領導人第18次峰會，則由李強出席。