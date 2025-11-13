快訊

萬人連署國高中上午10點上課 教育部曝「暫不參採」理由

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

李強展開外交行程 赴俄出席上合組織總理會、南非G20峰會、訪尚比亞

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國務院總理李強17至23日將展開一連串外事行程，包含出席在俄羅斯舉行的上合組織總理會、對尚比亞進行正式訪問、以及在南非舉行的G20峰會。圖為資料照。圖／法新社
大陸國務院總理李強17至23日將展開一連串外事行程，包含出席在俄羅斯舉行的上合組織總理會、對尚比亞進行正式訪問、以及在南非舉行的G20峰會。圖為資料照。圖／法新社

大陸外交部發言人13日宣布，大陸國務院總理李強17至23日將展開一連串外事行程，其中包含出席在俄羅斯舉行的上合組織總理會、在南非舉行的G20峰會，以及對尚比亞進行正式訪問。

根據大陸外交部網站消息，發言人宣布，應俄羅斯總理米舒斯京邀請，李強將於17至18日出席在俄羅斯莫斯科舉行的上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第24次會議；應尚比亞政府邀請，李強將於19至20日對尚比亞進行正式訪問；應南非政府邀請，李強將於21至23日出席在南非約翰尼斯堡舉行的二十國集團（G20）領導人第20次峰會。

李強與米舒斯京本月初才剛見面。4日，2人在杭州共同舉行中俄總理第30次定期會晤，雙方簽署了聯合公報及多項合作文件。值得注意的是，聯合公報特別提到，「俄方重申聯合國大會第2758號決議的權威性」。

至於G20峰會，去年11月在巴西舉行的G20領導人第19次峰會，是大陸國家主席習近平親自出席；2023年9月在印度舉行的G20領導人第18次峰會，則由李強出席。

G20峰會 李強 俄羅斯 南非
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

澳洲總理艾班尼斯證實：李強明年將赴訪

從冷臉到微笑 習近平今與高市早苗首會關注「表情外交」的訊號

李強預期 未來5年全球政經格局將繼續調整、分化、重組

新加坡總理黃循財會李強 重申挺一中政策

相關新聞

陸明年紀念孫中山誕辰160周年 全國政協副主席王東峰任籌備辦公室主任

大陸全國政協本月初通過決定，明年將舉辦紀念孫中山誕辰160周年活動，在昨天（12日）孫中山誕辰159周年之日，「孫中山先...

50年來首次！泰王今起訪陸 陸學者：「中泰一家親」親上加親

泰國國王瓦吉拉隆功13日起對中國大陸展開5天訪問，這是中共與泰國建交50年來，泰王首次對中國大陸國是訪問。大陸官媒《環球...

美國務院就高市早苗「台灣有事」言論發聲 北京：停止損害中美關係

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」可能觸發日本「存立危機事態」的言論，引爆中日外交齟齬，美國國務院也就此發聲。大陸外交...

警告日本 陸外交部：若武力介入台海「必遭迎頭痛擊」

在日本首相高市早苗發表有關「台灣有事」可能構成日本「存立危機事態」後，大陸駐大阪總領事薛劍揚言「斬首」，引爆中日外交風波...

李強展開外交行程 赴俄出席上合組織總理會、南非G20峰會、訪尚比亞

大陸外交部發言人13日宣布，大陸國務院總理李強17至23日將展開一連串外事行程，其中包含出席在俄羅斯舉行的上合組織總理會...

柬埔寨太子集團12萬枚比特幣被盜 中控美「黑吃黑」

柬埔寨太子集團洗錢案備受矚目，美國此前沒收該詐騙集團中國首腦陳志約12萬枚比特幣，約值150億美元。中國國家計算機病毒應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。