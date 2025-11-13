陸明年紀念孫中山誕辰160周年 全國政協副主席王東峰任籌備辦公室主任

大陸全國政協本月初通過決定，明年將舉辦紀念孫中山誕辰160周年活動，在昨天（12日）孫中山誕辰159周年之日，「孫中山先生誕辰160周年紀念活動籌備辦公室」在北京召開第1次全體會議。據披露，籌備辦公室主任由大陸全國政協副主席兼秘書長王東峰出任，他在會上表示，紀念孫中山誕辰160周年，對於推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業，具有重大意義。

據人民政協報報導，12日下午，「孫中山先生誕辰160周年紀念活動籌備辦公室」第1次全體會議在京召開，就做好紀念活動籌備工作進行動員部署。大陸全國政協副主席兼秘書長、「孫中山先生誕辰160周年紀念活動籌備辦公室」主任王東峰主持並講話。

王東峰指出，隆重紀念孫中山先生誕辰160周年，目的是緬懷孫中山先生為民族獨立、社會進步、人民幸福所建立的不朽功勳，學習、繼承和發揚孫中山先生的愛國思想、革命意志和進取精神。

他提到，前不久勝利閉幕的黨的二十屆四中全會對未來五年我國發展作出頂層設計和戰略擘畫，是乘勢而上、接續推進中國式現代化建設的又一次總動員、總部署。

王東峰強調，在新的歷史條件下舉辦孫中山先生誕辰160周年紀念活動，對於「鞏固和發展海內外中華兒女大團結，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業，最大限度地把全民族的力量凝聚起來」，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥，具有重大現實意義和深遠歷史意義。

王東峰表示，要深刻認識舉辦紀念活動的重大意義，增強做好工作的責任感和使命感，勇於擔當、盡職盡責，共同辦好這次紀念活動。要統籌規劃、周密部署，圍繞主題、突出重點，結合新形勢新情況新要求，紮實推動各項籌備任務落實，確保紀念活動務實高效、圓滿成功。

據報導，大陸全國政協副秘書長、「孫中山先生誕辰160周年紀念活動籌備辦公室」副主任韓建華宣佈籌備辦公室組成人員名單及工作機構、職責及負責人名單，通報有關籌備工作情況。

大陸十四屆全國政協常委會第十四次會議1日下午在北京閉幕，會議通過「關於舉辦紀念孫中山先生誕辰160周年活動的決定」。

大陸國台辦發言人陳斌華12日稱，孫中山先生始終堅定維護國家統一和民族團結，旗幟鮮明反對一切分裂國家、分裂民族的言論和行為，他的精神和情懷是兩岸同胞共同的財富。大陸方面隆重舉辦紀念活動，很重要的一點就是要學習、繼承和發揚他的寶貴精神，團結包括台灣同胞在內的全體中華兒女，為實現祖國統一、民族復興不懈奮鬥。