快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

聽新聞
0:00 / 0:00

陸明年紀念孫中山誕辰160周年 全國政協副主席王東峰任籌備辦公室主任

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸明年將舉辦紀念孫中山誕辰160周年活動，在昨天（12日）孫中山誕辰159周年之日，「孫中山先生誕辰160周年紀念活動籌備辦公室」在北京召開第1次全體會議。據披露，籌備辦公室主任由大陸全國政協副主席兼秘書長王東峰出任。（圖／取自搜狐網）
大陸明年將舉辦紀念孫中山誕辰160周年活動，在昨天（12日）孫中山誕辰159周年之日，「孫中山先生誕辰160周年紀念活動籌備辦公室」在北京召開第1次全體會議。據披露，籌備辦公室主任由大陸全國政協副主席兼秘書長王東峰出任。（圖／取自搜狐網）

大陸全國政協本月初通過決定，明年將舉辦紀念孫中山誕辰160周年活動，在昨天（12日）孫中山誕辰159周年之日，「孫中山先生誕辰160周年紀念活動籌備辦公室」在北京召開第1次全體會議。據披露，籌備辦公室主任由大陸全國政協副主席兼秘書長王東峰出任，他在會上表示，紀念孫中山誕辰160周年，對於推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業，具有重大意義。

據人民政協報報導，12日下午，「孫中山先生誕辰160周年紀念活動籌備辦公室」第1次全體會議在京召開，就做好紀念活動籌備工作進行動員部署。大陸全國政協副主席兼秘書長、「孫中山先生誕辰160周年紀念活動籌備辦公室」主任王東峰主持並講話。

王東峰指出，隆重紀念孫中山先生誕辰160周年，目的是緬懷孫中山先生為民族獨立、社會進步、人民幸福所建立的不朽功勳，學習、繼承和發揚孫中山先生的愛國思想、革命意志和進取精神。

他提到，前不久勝利閉幕的黨的二十屆四中全會對未來五年我國發展作出頂層設計和戰略擘畫，是乘勢而上、接續推進中國式現代化建設的又一次總動員、總部署。

王東峰強調，在新的歷史條件下舉辦孫中山先生誕辰160周年紀念活動，對於「鞏固和發展海內外中華兒女大團結，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業，最大限度地把全民族的力量凝聚起來」，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥，具有重大現實意義和深遠歷史意義。

王東峰表示，要深刻認識舉辦紀念活動的重大意義，增強做好工作的責任感和使命感，勇於擔當、盡職盡責，共同辦好這次紀念活動。要統籌規劃、周密部署，圍繞主題、突出重點，結合新形勢新情況新要求，紮實推動各項籌備任務落實，確保紀念活動務實高效、圓滿成功。

據報導，大陸全國政協副秘書長、「孫中山先生誕辰160周年紀念活動籌備辦公室」副主任韓建華宣佈籌備辦公室組成人員名單及工作機構、職責及負責人名單，通報有關籌備工作情況。

大陸十四屆全國政協常委會第十四次會議1日下午在北京閉幕，會議通過「關於舉辦紀念孫中山先生誕辰160周年活動的決定」。

大陸國台辦發言人陳斌華12日稱，孫中山先生始終堅定維護國家統一和民族團結，旗幟鮮明反對一切分裂國家、分裂民族的言論和行為，他的精神和情懷是兩岸同胞共同的財富。大陸方面隆重舉辦紀念活動，很重要的一點就是要學習、繼承和發揚他的寶貴精神，團結包括台灣同胞在內的全體中華兒女，為實現祖國統一、民族復興不懈奮鬥。

孫中山 辦公室
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

大陸鬧晶片荒！傳北京出手干預晶片分配 優先滿足華為等科技巨頭

影／國父誕辰160周年紀念 鄭麗文高呼「革命尚未成功同志仍須努力」

紀念孫中山160周年誕辰 鄭麗文：盼一步步實踐天下為公

曾是國定假日！國父誕辰紀念日為何不放假了？歷史沿革一次看

相關新聞

陸明年紀念孫中山誕辰160周年 全國政協副主席王東峰任籌備辦公室主任

大陸全國政協本月初通過決定，明年將舉辦紀念孫中山誕辰160周年活動，在昨天（12日）孫中山誕辰159周年之日，「孫中山先...

50年來首次！泰王今起訪陸 陸學者：「中泰一家親」親上加親

泰國國王瓦吉拉隆功13日起對中國大陸展開5天訪問，這是中共與泰國建交50年來，泰王首次對中國大陸國是訪問。大陸官媒《環球...

柬埔寨太子集團12萬枚比特幣被盜 中控美「黑吃黑」

柬埔寨太子集團洗錢案備受矚目，美國此前沒收該詐騙集團中國首腦陳志約12萬枚比特幣，約值150億美元。中國國家計算機病毒應...

參加鐵礦項目投產儀式！陸副總理劉國中訪幾內亞：共同推動現代化建設

大陸國務院副總理劉國中10日至12日應邀訪問幾內亞，並作為大陸國家主席習近平特別代表出席西芒杜鐵礦項目投產儀式，這是有陸...

何立峰會見美中關係全國委員會代表 強調落實釜山川習會成果

新華社報導，大陸國務院副總理何立峰12日晚間在北京，會見紐約非政府組織美中關係全國委員會董事會執行副主席格林伯格（Eva...

北京早已盯上太子集團全面清查 首腦陳志是何許人也？

涉嫌跨國洗錢、加密貨幣詐騙的柬埔寨「太子集團」，其創辦人陳志目前仍在逃，10月時美英聯手行動，美國司法部宣布沒收該集團127271枚比特幣、估達150億美元的資產。此時全球才驚覺，陳志是連續2年斬獲中國財經峰會「社會責任典範獎」的「企業家標竿」，形象落差之大令人咋舌。究竟陳志的發跡史為何、在中國大陸有哪些投資？接下來大陸官方將可能怎麼處理陳志在陸資產？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。