50年來首次！泰王今起訪陸 陸學者：「中泰一家親」親上加親

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
泰國國王瓦吉拉隆功13日起對陸展開5天訪問，這是中共與泰國建交50年來，泰王首次對大陸國是訪問，大陸學者認為，此訪讓「中泰一家親」親上加親。（路透）
泰國國王瓦吉拉隆功13日起對中國大陸展開5天訪問，這是中共與泰國建交50年來，泰王首次對中國大陸國是訪問。大陸官媒《環球時報》13日刊登學者分析指，此舉讓「中泰一家親」親上加親，兩國將從傳統的經貿互聯互通，邁向共同探索未來科技前沿、培育發展新動能的新階段。此外這也凸顯大陸「周邊外交」理念的吸引力。

今年是中共與泰國建交50周年。瓦吉拉隆功應大陸國家主席習近平邀請，於13至17日對大陸進行國是訪問。

北京外國語大學亞洲學院教授宋清潤在環時專文表示，瓦吉拉隆功將中國大陸作為正式訪問的首個大國，充分體現雙方對發展中泰關係的高度重視，是對這50年金色友誼的昇華。

他又指，泰王的來訪是「中泰一家親」的情感認同在最高層級外交互動中的鮮明體現，這次「歷史性訪問」也將為中泰命運共同體宏偉藍圖的實現，注入了強勁王室力量與政策動能。

從中泰經貿關係看，宋清潤指出，大陸連續12年穩居泰國第1大貿易夥伴地位，今年前8個月，泰中貿易額超過962.5億美元，按年增長28.1%。中國大陸還連續多年是泰國重要投資來源地，中泰鐵路建設也在持續推進。

據泰國王室宮務處透露，在此訪期間，泰國國王與王后將前往天安門廣場人民英雄紀念碑敬獻花圈，並參觀北京的重要地點，包括靈光寺、北京人形機器人研究中心、教育部教育技術與資源發展中心、中國空間技術研究院、中國航天員科研訓練中心及北京航天飛行控制中心等。

宋清潤表示，這行程安排預示著兩國將從傳統的經貿互聯互通，邁向共同探索未來科技前沿、培育發展新動能的新階段，雙方必將進一步催化這些領域的合作潛能，推動中泰關係從傳統的「睦鄰友好」向更深層次、利益交融的命運共同體紮實邁進，將命運共同體藍圖轉化為務實行動。

宋清潤也談中國大陸的外交政策，表示大陸高度重視周邊外交，始終將周邊置於大陸外交全局的首要位置。他指，泰王將中國大陸作為正式訪問的首個大國，印證了大陸周邊外交理念的強大生命力與廣泛吸引力。而泰王此訪將「持續拉緊兩國的情感紐帶和利益紐帶」，讓「中泰一家親」親上加親。

泰國 外交政策 中共
