空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

防低價出口衝擊 各國針對中國反傾銷調查增加

中央社／ 台北13日電

日媒報導，世界各地針對中國的反傾銷及反補貼稅調查近年越來越多，背後原因在於中國低價出口過剩產能，各國為保護本國產業避免受到衝擊。專家指出，相關調查與制裁，有可能發展為新的貿易摩擦。

日經中文網今日報導，WTO的數據顯示，2025年1至6月各國啟動針對中國產品的反傾銷及反補貼稅調查共計79起。2023年1至6月，這類調查每半年僅20至30起，而到2024年7至12月劇增至125起。2025年仍居高不下。

從2025年1至6月來看，以美國21起調查最多，被認為與川普政府上台後美中貿易對立加劇有關。印度為10起，緊隨其後，墨西哥及巴西等經濟規模較大的新興市場國家的活動也引人注目。

巴西6月啟動了對從中國鋼材進口的調查。印度從9月開始對中國產太陽能發電組件及手機保護殼展開調查。日本也在7月啟動對中國產不銹鋼冷軋鋼板及鍍鋅鋼板的調查。

報導指出，這些反傾銷調查的背景是中國的房地產低迷導致內需萎縮，但仍維持著過剩的產能，並將多餘產量以低價出口。儘管北京已要求整治產能過剩，但內需回溫、控制低價出口仍需一段時間。

報導根據中國海關總署每月發布的貿易統計快報，對17類主要出口產品的單價進行分析發現，2025年1至10月平均單價較去年同期下降的產品比例達到68%。該比例在2023年已升至近7成，此後始終維持在高位。

此外，報導還提到，面對川普政府的高關稅政策，中國積極將出口轉向新興市場國家，這些國家對中國的抗議聲浪與採取措施也在增加。如泰國在7月對檸檬酸等產品徵稅。越南也在7月對中國產鋼板等產品徵收反傾銷稅。

中國也有可能通過反傾銷稅等手段予以反擊。例如中國9月認定歐盟產豬肉及其相關產品存在傾銷行為，要求中國貿易公司進口時，需繳納相當於進口額6成以上的保證金，此舉被認為是對歐盟向中國電動汽車加徵關稅的反制措施。

報導引述日本第一生命經濟研究所首席經濟學家西浜徹指出，「中國與全球南方（新興市場國家及發展中國家）之間有可能發生新的摩擦」。在川普關稅擾亂全球貿易的背景下，中國低價出口引發的對立恐將成為新貿易摩擦的導火線。

對中 反傾銷 新興市場
相關新聞

陸明年紀念孫中山誕辰160周年 全國政協副主席王東峰任籌備辦公室主任

大陸全國政協本月初通過決定，明年將舉辦紀念孫中山誕辰160周年活動，在昨天（12日）孫中山誕辰159周年之日，「孫中山先...

50年來首次！泰王今起訪陸 陸學者：「中泰一家親」親上加親

泰國國王瓦吉拉隆功13日起對中國大陸展開5天訪問，這是中共與泰國建交50年來，泰王首次對中國大陸國是訪問。大陸官媒《環球...

柬埔寨太子集團12萬枚比特幣被盜 中控美「黑吃黑」

柬埔寨太子集團洗錢案備受矚目，美國此前沒收該詐騙集團中國首腦陳志約12萬枚比特幣，約值150億美元。中國國家計算機病毒應...

參加鐵礦項目投產儀式！陸副總理劉國中訪幾內亞：共同推動現代化建設

大陸國務院副總理劉國中10日至12日應邀訪問幾內亞，並作為大陸國家主席習近平特別代表出席西芒杜鐵礦項目投產儀式，這是有陸...

何立峰會見美中關係全國委員會代表 強調落實釜山川習會成果

新華社報導，大陸國務院副總理何立峰12日晚間在北京，會見紐約非政府組織美中關係全國委員會董事會執行副主席格林伯格（Eva...

北京早已盯上太子集團全面清查 首腦陳志是何許人也？

涉嫌跨國洗錢、加密貨幣詐騙的柬埔寨「太子集團」，其創辦人陳志目前仍在逃，10月時美英聯手行動，美國司法部宣布沒收該集團127271枚比特幣、估達150億美元的資產。此時全球才驚覺，陳志是連續2年斬獲中國財經峰會「社會責任典範獎」的「企業家標竿」，形象落差之大令人咋舌。究竟陳志的發跡史為何、在中國大陸有哪些投資？接下來大陸官方將可能怎麼處理陳志在陸資產？

