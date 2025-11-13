防低價出口衝擊 各國針對中國反傾銷調查增加

日媒報導，世界各地針對中國的反傾銷及反補貼稅調查近年越來越多，背後原因在於中國低價出口過剩產能，各國為保護本國產業避免受到衝擊。專家指出，相關調查與制裁，有可能發展為新的貿易摩擦。

日經中文網今日報導，WTO的數據顯示，2025年1至6月各國啟動針對中國產品的反傾銷及反補貼稅調查共計79起。2023年1至6月，這類調查每半年僅20至30起，而到2024年7至12月劇增至125起。2025年仍居高不下。

從2025年1至6月來看，以美國21起調查最多，被認為與川普政府上台後美中貿易對立加劇有關。印度為10起，緊隨其後，墨西哥及巴西等經濟規模較大的新興市場國家的活動也引人注目。

巴西6月啟動了對從中國鋼材進口的調查。印度從9月開始對中國產太陽能發電組件及手機保護殼展開調查。日本也在7月啟動對中國產不銹鋼冷軋鋼板及鍍鋅鋼板的調查。

報導指出，這些反傾銷調查的背景是中國的房地產低迷導致內需萎縮，但仍維持著過剩的產能，並將多餘產量以低價出口。儘管北京已要求整治產能過剩，但內需回溫、控制低價出口仍需一段時間。

報導根據中國海關總署每月發布的貿易統計快報，對17類主要出口產品的單價進行分析發現，2025年1至10月平均單價較去年同期下降的產品比例達到68%。該比例在2023年已升至近7成，此後始終維持在高位。

此外，報導還提到，面對川普政府的高關稅政策，中國積極將出口轉向新興市場國家，這些國家對中國的抗議聲浪與採取措施也在增加。如泰國在7月對檸檬酸等產品徵稅。越南也在7月對中國產鋼板等產品徵收反傾銷稅。

中國也有可能通過反傾銷稅等手段予以反擊。例如中國9月認定歐盟產豬肉及其相關產品存在傾銷行為，要求中國貿易公司進口時，需繳納相當於進口額6成以上的保證金，此舉被認為是對歐盟向中國電動汽車加徵關稅的反制措施。

報導引述日本第一生命經濟研究所首席經濟學家西浜徹指出，「中國與全球南方（新興市場國家及發展中國家）之間有可能發生新的摩擦」。在川普關稅擾亂全球貿易的背景下，中國低價出口引發的對立恐將成為新貿易摩擦的導火線。