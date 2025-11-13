參加鐵礦項目投產儀式！陸副總理劉國中訪幾內亞：共同推動現代化建設

大陸國務院副總理劉國中10日至12日應邀訪問幾內亞，並作為大陸國家主席習近平特別代表出席西芒杜鐵礦項目投產儀式，這是有陸資參與，目前全球品質最優、規模最大的礦山項目之一。訪問期間，劉國中與幾內亞總統敦布亞會見，表示中方願同幾方深化互利合作，共同推進現代化建設。

新華社報導，雙方就中幾關係及兩國各領域交流合作深入交換意見。劉國中積極評價幾內亞經濟社會發展成就，對西芒杜鐵礦項目快速高效建成表示熱烈祝賀，指出這一項目是中幾、中非近70年友誼和合作的結晶，必將為幾內亞經濟發展、「西芒杜2040」戰略規劃實施做出貢獻。

劉國中表示，去年中非合作論壇北京峰會期間，習近平與敦布亞成功會晤，為雙邊關係發展領航定向。中共二十屆四中全會擘畫了大陸未來五年的發展藍圖。中方願同幾方「發揚友好傳統，加強相互支持，深化互利合作，落實北京峰會成果，共同推動現代化建設」。

據報導，敦布亞表示，幾方從戰略高度看待幾中關係，珍惜兩國傳統友誼，「歡迎更多大陸企業赴幾投資」，將為雙方拓展多領域合作創造良好條件。幾方願同中方加強國際協作，共同捍衛主權、安全、發展利益。

「西芒杜鐵礦」項目由新加坡、中國大陸和幾內亞3方共同開發，是2018年9月中非合作論壇北京峰會上簽署「一帶一路」合作文件的成果之一。西芒杜鐵礦區位於幾內亞東南部，據估計，蘊藏近30億噸高品位鐵礦石，平均含鐵量逾65%，該項目亦是非洲最大的礦業項目。彭博分析，陸資參與的西芒杜鐵礦項目投產，意味大陸將擺脫先前被動接受價格的情況，變得有能力主導價格與供應鏈。

據報導，訪問期間，劉國中還出席了中非聯合醫學中心（幾內亞）協議簽署暨揭牌儀式。