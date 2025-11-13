快訊

鄭麗文真的「令不出中央」？藍共識：得基層心得天下

共諜吳石差點接任台灣警備總司令 白崇禧與228是關鍵

車牌CAT8888得標者曝光！有貓奴選主子生日只花3千 「DOG」1原因遭禁

聽新聞
0:00 / 0:00

參加鐵礦項目投產儀式！陸副總理劉國中訪幾內亞：共同推動現代化建設

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國務院副總理劉國中10日至12日應邀訪問幾內亞，並作為大陸國家主席習近平特別代表出席西芒杜鐵礦項目投產儀式，訪問期間，劉國中與幾內亞總統敦布亞會見，表示中方願同幾方深化互利合作，共同推進現代化建設。（圖／截自央視）
大陸國務院副總理劉國中10日至12日應邀訪問幾內亞，並作為大陸國家主席習近平特別代表出席西芒杜鐵礦項目投產儀式，訪問期間，劉國中與幾內亞總統敦布亞會見，表示中方願同幾方深化互利合作，共同推進現代化建設。（圖／截自央視）

大陸國務院副總理劉國中10日至12日應邀訪問幾內亞，並作為大陸國家主席習近平特別代表出席西芒杜鐵礦項目投產儀式，這是有陸資參與，目前全球品質最優、規模最大的礦山項目之一。訪問期間，劉國中與幾內亞總統敦布亞會見，表示中方願同幾方深化互利合作，共同推進現代化建設。

新華社報導，雙方就中幾關係及兩國各領域交流合作深入交換意見。劉國中積極評價幾內亞經濟社會發展成就，對西芒杜鐵礦項目快速高效建成表示熱烈祝賀，指出這一項目是中幾、中非近70年友誼和合作的結晶，必將為幾內亞經濟發展、「西芒杜2040」戰略規劃實施做出貢獻。

劉國中表示，去年中非合作論壇北京峰會期間，習近平與敦布亞成功會晤，為雙邊關係發展領航定向。中共二十屆四中全會擘畫了大陸未來五年的發展藍圖。中方願同幾方「發揚友好傳統，加強相互支持，深化互利合作，落實北京峰會成果，共同推動現代化建設」。

據報導，敦布亞表示，幾方從戰略高度看待幾中關係，珍惜兩國傳統友誼，「歡迎更多大陸企業赴幾投資」，將為雙方拓展多領域合作創造良好條件。幾方願同中方加強國際協作，共同捍衛主權、安全、發展利益。

「西芒杜鐵礦」項目由新加坡、中國大陸和幾內亞3方共同開發，是2018年9月中非合作論壇北京峰會上簽署「一帶一路」合作文件的成果之一。西芒杜鐵礦區位於幾內亞東南部，據估計，蘊藏近30億噸高品位鐵礦石，平均含鐵量逾65%，該項目亦是非洲最大的礦業項目。彭博分析，陸資參與的西芒杜鐵礦項目投產，意味大陸將擺脫先前被動接受價格的情況，變得有能力主導價格與供應鏈。

據報導，訪問期間，劉國中還出席了中非聯合醫學中心（幾內亞）協議簽署暨揭牌儀式。

幾內亞 北京
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

因應低價商品湧入 歐盟擬提前於明年初對大陸電商小包裹收取處理費

吳亦凡死訊瘋傳！驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」大陸警方罕回應

瑞銀估陸明年GDP增長 降至4.5%

台青福州深耕數位經濟 打響台灣品牌

相關新聞

陸公安懸賞八炯、閩南狼「犯罪線索」 國台辦：必須嚴懲、終身追責

繼日前大陸重慶公安對我立委沈伯洋立案偵查後，大陸福建省泉州市公安局13日也對網紅温子渝（網名「八炯」）、陳柏源（網名「閩...

福建泉州公安發布「懸賞通告」 稱徵集八炯、閩南狼「犯罪線索」

繼民進黨不分區立委沈伯洋遭重慶公安立案調查後，大陸央視網13日上午報導，福建省泉州市公安局發布「懸賞通告」，稱徵集台灣網...

參加鐵礦項目投產儀式！陸副總理劉國中訪幾內亞：共同推動現代化建設

大陸國務院副總理劉國中10日至12日應邀訪問幾內亞，並作為大陸國家主席習近平特別代表出席西芒杜鐵礦項目投產儀式，這是有陸...

何立峰會見美中關係全國委員會代表 強調落實釜山川習會成果

新華社報導，大陸國務院副總理何立峰12日晚間在北京，會見紐約非政府組織美中關係全國委員會董事會執行副主席格林伯格（Eva...

北京早已盯上太子集團全面清查 首腦陳志是何許人也？

涉嫌跨國洗錢、加密貨幣詐騙的柬埔寨「太子集團」，其創辦人陳志目前仍在逃，10月時美英聯手行動，美國司法部宣布沒收該集團127271枚比特幣、估達150億美元的資產。此時全球才驚覺，陳志是連續2年斬獲中國財經峰會「社會責任典範獎」的「企業家標竿」，形象落差之大令人咋舌。究竟陳志的發跡史為何、在中國大陸有哪些投資？接下來大陸官方將可能怎麼處理陳志在陸資產？

多名共軍高層落馬 張又俠：防兩面人偽忠誠

在中共中央軍委前副主席何衛東及多名共軍高層落馬後，中央軍委副主席張又俠昨透過人民日報刊文稱，要自覺徹底改造思想，全面肅清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。