快訊

陸公安懸賞八炯、閩南狼「犯罪線索」 國台辦：必須嚴懲、終身追責

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華13日說，「台獨」打手幫凶為非作歹、為虎作倀，兩岸民眾對此深惡痛絕。「對這些宵小之輩，必須依法嚴懲、終身追責」。（記者陳政錄／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華13日說，「台獨」打手幫凶為非作歹、為虎作倀，兩岸民眾對此深惡痛絕。「對這些宵小之輩，必須依法嚴懲、終身追責」。（記者陳政錄／攝影）

繼日前大陸重慶公安對我立委沈伯洋立案偵查後，大陸福建省泉州市公安局13日也對網紅温子渝（網名「八炯」）、陳柏源（網名「閩南狼」）發布懸賞通告，還祭出最高25萬元人民幣（約新台幣109萬元）的獎勵金。大陸國台辦發言人陳斌華13日表示，「台獨」打手幫凶為非作歹、為虎作倀，兩岸民眾對此深惡痛絕，「對這些宵小之輩，必須依法嚴懲、終身追責。」

陳斌華說，台灣網紅温子渝（網名八炯）、陳柏源（網名閩南狼）長期發布、傳播「抗中保台」、「倚美謀獨」等煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑大陸惠台利民政策，欺凌、迫害在台大陸配偶和支持兩岸關係和平發展的台灣同胞，充當「台獨」打手幫凶，助紂為虐、影響惡劣。

他認為，大陸公安機關發布通告，懸賞徵集其違法犯罪線索，是依法懲治分裂國家、煽動分裂國家犯罪的具體行動，是回應兩岸民眾懲「獨」呼聲的正義之舉，正當必要。

陳斌華說，「台獨」打手幫凶為非作歹、為虎作倀，兩岸民眾對此深惡痛絕。對這些宵小之輩，必須依法嚴懲、終身追責。

陳斌華喊話，希望兩岸同胞積極提供相關違法犯罪線索，堅決反對任何形式的「台獨」分裂行徑，堅定守護中華民族共同家園，攜手共創國家統一、民族復興的美好未來。

今天稍早，福建省泉州市公安局發布懸賞通告，徵集台灣網紅温子渝（網名「八炯」）、陳柏源（網名「閩南狼」）違法犯罪線索。在陸方發布的懸賞通告中，還包括兩人的照片、身分證字號。

據人民日報，大陸公安機關還表示，希望廣大台胞認清「台獨」的極端危險性、危害性，以實際行動與「台獨」分裂勢力劃清界限，積極提供相關違法犯罪線索，對於協助公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，視情給予5萬至25萬元（約新台幣109萬元）人民幣獎勵。

大陸公安對網紅八炯、閩南狼發布「懸賞通告」。（圖／取自人民日報）
大陸公安對網紅八炯、閩南狼發布「懸賞通告」。（圖／取自人民日報）

