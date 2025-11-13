福建泉州公安發布「懸賞通告」 稱徵集八炯、閩南狼「犯罪線索」

涉嫌跨國洗錢、加密貨幣詐騙的柬埔寨「太子集團」，其創辦人陳志目前仍在逃，10月時美英聯手行動，美國司法部宣布沒收該集團127271枚比特幣、估達150億美元的資產。此時全球才驚覺，陳志是連續2年斬獲中國財經峰會「社會責任典範獎」的「企業家標竿」，形象落差之大令人咋舌。究竟陳志的發跡史為何、在中國大陸有哪些投資？接下來大陸官方將可能怎麼處理陳志在陸資產？

2025-11-13 07:00