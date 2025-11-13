聽新聞
0:00 / 0:00

多名共軍高層落馬 張又俠：防兩面人偽忠誠

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
中共中央軍委副主席張又俠。圖／取自央視新聞截圖
中共中央軍委副主席張又俠。圖／取自央視新聞截圖

中共中央軍委前副主席何衛東及多名共軍高層落馬後，中央軍委副主席張又俠昨透過人民日報刊文稱，要自覺徹底改造思想，全面肅清流毒積弊，堅決防止做「兩面人」、搞偽忠誠。

張又俠在題為「高質量推進國防和軍隊現代化」文章稱，中共廿屆四中全會通過十五五規畫（二○二六至二○三○年）建議，十五五時期一定要把「政治建軍」擺在首要位置，做實從思想上、政治上建設和掌握部隊的工作，扭住「人」這個決定性因素，為實現強軍目標提供堅強政治保證。

他表示，全軍要強化政治引領，在「真學、真懂、真信、真用」習近平思想上下功夫，把維護核心、聽中共黨指揮紮根到官兵頭腦中，落實到共軍現代化建設全部實踐。又稱，要突出組織建設強功能，尤其加強高層黨委建設，帶頭把貫徹「軍委主席負責制」各項要求落到底。同時堅決把反腐敗鬥爭進行到底，持續「純正政治生態」。

軍隊建設方面，張又俠稱，要深入貫徹總體國家安全觀，把軍事這手「搞過硬」，塑造安全態勢，遏控危機衝突，「打贏局部戰爭」，確保「中華民族偉大復興的歷史進程不被遲滯甚至中斷」。又稱要加快國防動員能力建設，加強國防戰略預制，不斷「厚實國家戰爭潛力」。

他還說，共軍當務之急是統籌網路資訊體系建設運用，加快無人智慧作戰力量及反制能力建設。同時加快先進武器裝備發展，研製建造更多制強、勝強的「殺手鐧」武器裝備，紮實推進實戰化軍事訓練，全面提高「打贏能力」。

共軍 中共 中央軍委 反腐 習近平 軍委副主席
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

福建艦航母入列 陸國台辦：更有力挫敗分裂勢力

中共空軍成立76周年 神祕新機型「玄龍」曝光

共軍「福建號」航艦服役 國防部：撥交後仍需訓練及簽證才具戰力

共軍第三艘航母「福建號」入列！習近平：不斷提升專業技能和打仗本領

相關新聞

國人赴陸遭限制自由 翁曉玲質疑很嚴重？陸委會：失聯增1人就很嚴重

根據陸委會統計，去年1月至今年9月，國人赴陸遭限制人身自由的132人裡，涉詐騙案件的占比高達7成，涉國安案為1人。國民黨...

中共對沈伯洋長臂管轄全球追捕 學者：實施愛國者治台第一步

國立政治大學政治系暨東亞所特聘教授寇健文表示，大陸長臂管轄發起全球追捕民進黨立委沈伯洋，具兩種效果，一是宣示所謂依法懲治...

多名共軍高層落馬 張又俠：防兩面人偽忠誠

在中共中央軍委前副主席何衛東及多名共軍高層落馬後，中央軍委副主席張又俠昨透過人民日報刊文稱，要自覺徹底改造思想，全面肅清...

陸國台辦批高市「台灣有事論」：干涉內政阻撓國家統一

日本首相高市早苗七日提出「台灣有事」論述後，中日關係持續緊張，大陸國台辦發言人陳斌華昨回應「八十年後的今天，誰在企圖挑戰...

薛劍「斬首論」掀日輿論風暴 自民黨：政府應強硬應對

在日本首相高市早苗發表有關「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」後，大陸駐大阪總領事薛劍揚言「斬首」，引爆日本輿論譁然...

高市「台灣有事論」 學者：日10多年來穩步走向戰略清晰

日本首相高市早苗日前在國會關於「台灣有事」的談話引發北京當局強烈反彈，大陸外交部更質問高市是否企圖挑戰中方核心利益。日本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。