聽新聞
0:00 / 0:00
高市「台灣有事論」 學者：日10多年來穩步走向戰略清晰
日本首相高市早苗日前在國會關於「台灣有事」的談話引發北京當局強烈反彈，大陸外交部更質問高市是否企圖挑戰中方核心利益。日本國際教養大學（AlU）助理教授陳宥樺指出，日本對台灣政策從戰略模糊走向戰略清晰是十多年來很穩定的趨勢。他認為日本介入台海是「when&how」的問題，並非「if」。
高市涉台談話引發大陸駐大阪總領事薛劍發文提及「斬首」論，掀起中日外交風波。陳宥樺指，薛劍的發文，日本社會反應很激烈，特別是在社群媒體，皆認為薛劍公然宣稱要對日本首相行使暴力的言論非常不恰當。現在薛劍的Ｘ帳號上充滿了要驅逐他的聲音。
但他認為，薛劍貼文對中日關係沒有大的影響，各種民調皆顯示八成以上的日本人一直對中國沒有好感，對中國的這種看法從二○一二年以來就沒有變過。
至於高市涉台談話是否意味日本對台政策轉變，陳宥樺指，日本對台政策從戰略模糊走向戰略清晰是十多年來很穩定的趨勢，像是安倍說的「台灣有事就是日本有事」，或是岸田的「今日烏克蘭明日東亞」都是明證。而就實際的安保政策，日本一定會隨著美國介入台海危機而跟著介入台海，許多日本政治人物也公開承認這點，台美日三方公開與非公開的安全合作多年來也在深化。所以日本介入台海是「when&how」，並非「if」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言