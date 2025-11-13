聽新聞
高市「台灣有事論」 學者：日10多年來穩步走向戰略清晰

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導
高市早苗出任日本首相不到1個月時間，中日緊張關係就快速升高。路透
高市早苗出任日本首相不到1個月時間，中日緊張關係就快速升高。路透

日本首相高市早苗日前在國會關於「台灣有事」的談話引發北京當局強烈反彈，大陸外交部更質問高市是否企圖挑戰中方核心利益。日本國際教養大學（AlU）助理教授陳宥樺指出，日本對台灣政策從戰略模糊走向戰略清晰是十多年來很穩定的趨勢。他認為日本介入台海是「when&how」的問題，並非「if」。

高市涉台談話引發大陸駐大阪總領事薛劍發文提及「斬首」論，掀起中日外交風波。陳宥樺指，薛劍的發文，日本社會反應很激烈，特別是在社群媒體，皆認為薛劍公然宣稱要對日本首相行使暴力的言論非常不恰當。現在薛劍的Ｘ帳號上充滿了要驅逐他的聲音。

但他認為，薛劍貼文對中日關係沒有大的影響，各種民調皆顯示八成以上的日本人一直對中國沒有好感，對中國的這種看法從二○一二年以來就沒有變過。

至於高市涉台談話是否意味日本對台政策轉變，陳宥樺指，日本對台政策從戰略模糊走向戰略清晰是十多年來很穩定的趨勢，像是安倍說的「台灣有事就是日本有事」，或是岸田的「今日烏克蘭明日東亞」都是明證。而就實際的安保政策，日本一定會隨著美國介入台海危機而跟著介入台海，許多日本政治人物也公開承認這點，台美日三方公開與非公開的安全合作多年來也在深化。所以日本介入台海是「when&how」，並非「if」。

