薛劍「斬首論」掀日輿論風暴 自民黨：政府應強硬應對
在日本首相高市早苗發表有關「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」後，大陸駐大阪總領事薛劍揚言「斬首」，引爆日本輿論譁然，除了朝野一致嚴厲批評外，執政黨自民黨外交小組和外交調查會十一日舉行聯席會議，通過決議譴責薛劍，並要求日本政府對此「採取堅決應對措施」。
共同社報導，前述決議表示，大陸外交官公然發布挑釁性的言論，不僅侮辱日本國家及日本人民，更嚴重傷害日中關係。自民黨對此絕對無法接受，除對大陸政府表達最嚴正的抗議外，也要求大陸負起責任並積極採取適當行動，妥善解決問題，展現出推動日中關係改善的具體行動。
該決議明確指出，若北京當局未採取行動化解爭端，自民黨強烈要求日本政府應考慮採取強硬行動，包括將薛劍列為「不受歡迎人物」。
所謂「不受歡迎人物」，是依據維也納外交關係公約第九條，接受國可以在任何時候、不必說明理由，通知派遣國某個外交使團成員為不受歡迎人物，要求其撤回或終止其任務。
日本在野黨幹部也指責薛劍言論。法廣報導，一貫與大陸關係良好的公明黨代表齊藤鐵夫表達遺憾與強烈抗議，強調這是外交官絕對不應有的言行，表示公明黨將向大陸駐日大使館傳達「坦率的關切」。立憲民主黨幹事長安住淳也在記者會上表示不滿。
