陸國台辦批高市「台灣有事論」：干涉內政阻撓國家統一

日本首相高市早苗七日提出「台灣有事」論述後，中日關係持續緊張，大陸國台辦發言人陳斌華昨回應「八十年後的今天，誰在企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、中國人民、中國軍隊絕不答應，絕不容忍」。

高市早苗七日在國會答詢表示，「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」。高市這番談話引發大陸駐大阪總領事薛劍在Ｘ發文稱「那種骯髒的頭就應毫不猶豫斬掉」，引起日本各界反彈。北京方面則聚焦高市的「台灣有事」論述，批評日方干預內政。高市早苗十日回應，相關發言是依照日本政府既有的見解，沒有撤回或取消的打算，但今後會避免明確假設特定情況並加以陳述。

陳斌華昨在國台辦例行記者會稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。日本領導人在國會公然發表的涉台惡劣言論嚴重違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政，我們對此強烈不滿、堅決反對」。

在今年大陸紀念抗日戰爭勝利八十周年背景下，陳斌華稱，「日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，在殖民奴役台灣的五十年裡更犯下罄竹難書的罪行」；「八十年後的今天，誰在企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、中國人民、中國軍隊絕不答應，絕不容忍」。

他又稱，日本應深刻反省歷史，汲取歷史教訓，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，信守在台灣問題上的政治承諾，慎之又慎處理涉台問題。並正告民進黨當局，任何依靠外部勢力將台灣從中國分裂出去的圖謀都注定失敗。

大陸官媒央視「海峽時評」昨稱，日本領導人在台灣問題上越線挑釁，性質和影響極其惡劣，日方是在向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。「日本企圖插手台灣問題，將自身綁上分裂中國的戰車必將自食惡果」。

針對我前駐日大使謝長廷獲日本政府授予「旭日大綬章」，大陸外交部發言人郭嘉昆昨批評，日本政府執意提議和推動給鼓吹「台獨」論調的人授勳，是日方在涉台問題上的又一錯誤舉動，中方對此堅決反對。

旭日大綬章曾被稱為「勳一等」，為日本授勳制度中的最高榮譽。在日本政府早前發布訊息時，大陸外交部就曾表達抗議。