陸國台辦批高市「台灣有事論」：干涉內政阻撓國家統一

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
日本首相高市早苗日前提出「台灣有事」論述，大陸國台辦發言人陳斌華12日批評日方挑戰中國核心利益。法新社
日本首相高市早苗日前提出「台灣有事」論述，大陸國台辦發言人陳斌華12日批評日方挑戰中國核心利益。法新社

日本首相高市早苗七日提出「台灣有事」論述後，中日關係持續緊張，大陸國台辦發言人陳斌華昨回應「八十年後的今天，誰在企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、中國人民、中國軍隊絕不答應，絕不容忍」。

高市早苗七日在國會答詢表示，「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」。高市這番談話引發大陸駐大阪總領事薛劍在Ｘ發文稱「那種骯髒的頭就應毫不猶豫斬掉」，引起日本各界反彈。北京方面則聚焦高市的「台灣有事」論述，批評日方干預內政。高市早苗十日回應，相關發言是依照日本政府既有的見解，沒有撤回或取消的打算，但今後會避免明確假設特定情況並加以陳述。

陳斌華昨在國台辦例行記者會稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。日本領導人在國會公然發表的涉台惡劣言論嚴重違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政，我們對此強烈不滿、堅決反對」。

在今年大陸紀念抗日戰爭勝利八十周年背景下，陳斌華稱，「日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，在殖民奴役台灣的五十年裡更犯下罄竹難書的罪行」；「八十年後的今天，誰在企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、中國人民、中國軍隊絕不答應，絕不容忍」。

他又稱，日本應深刻反省歷史，汲取歷史教訓，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，信守在台灣問題上的政治承諾，慎之又慎處理涉台問題。並正告民進黨當局，任何依靠外部勢力將台灣從中國分裂出去的圖謀都注定失敗。

大陸官媒央視「海峽時評」昨稱，日本領導人在台灣問題上越線挑釁，性質和影響極其惡劣，日方是在向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。「日本企圖插手台灣問題，將自身綁上分裂中國的戰車必將自食惡果」。

針對我前駐日大使謝長廷獲日本政府授予「旭日大綬章」，大陸外交部發言人郭嘉昆昨批評，日本政府執意提議和推動給鼓吹「台獨」論調的人授勳，是日方在涉台問題上的又一錯誤舉動，中方對此堅決反對。

旭日大綬章曾被稱為「勳一等」，為日本授勳制度中的最高榮譽。在日本政府早前發布訊息時，大陸外交部就曾表達抗議。

台灣問題 日本 外交部 台灣有事 涉台 高市早苗 台獨 國台辦
相關新聞

國人赴陸遭限制自由 翁曉玲質疑很嚴重？陸委會：失聯增1人就很嚴重

根據陸委會統計，去年1月至今年9月，國人赴陸遭限制人身自由的132人裡，涉詐騙案件的占比高達7成，涉國安案為1人。國民黨...

中共對沈伯洋長臂管轄全球追捕 學者：實施愛國者治台第一步

國立政治大學政治系暨東亞所特聘教授寇健文表示，大陸長臂管轄發起全球追捕民進黨立委沈伯洋，具兩種效果，一是宣示所謂依法懲治...

多名共軍高層落馬 張又俠：防兩面人偽忠誠

在中共中央軍委前副主席何衛東及多名共軍高層落馬後，中央軍委副主席張又俠昨透過人民日報刊文稱，要自覺徹底改造思想，全面肅清...

陸國台辦批高市「台灣有事論」：干涉內政阻撓國家統一

日本首相高市早苗七日提出「台灣有事」論述後，中日關係持續緊張，大陸國台辦發言人陳斌華昨回應「八十年後的今天，誰在企圖挑戰...

薛劍「斬首論」掀日輿論風暴 自民黨：政府應強硬應對

在日本首相高市早苗發表有關「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」後，大陸駐大阪總領事薛劍揚言「斬首」，引爆日本輿論譁然...

高市「台灣有事論」 學者：日10多年來穩步走向戰略清晰

日本首相高市早苗日前在國會關於「台灣有事」的談話引發北京當局強烈反彈，大陸外交部更質問高市是否企圖挑戰中方核心利益。日本...

