泰國王首次訪華在即 陸犯罪集團主腦從泰國引渡回大陸

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
泰國警方12日將中國籍賭博集團主謀佘智江從曼谷拘留所押送至素萬那普警察局拘留所，隨後將他移交給中國當局。（泰國皇家警察中央調查局提供）中央社
泰國國王瓦吉拉隆功將於13至17日對大陸進行國事訪問，大陸公安機關通緝的跨境賭博「十大逃犯」之一、緬甸妙瓦底「亞太新城」賭詐犯罪集團主犯佘智江在12日被成功從泰國引渡回大陸。大陸公安部有關負責人表示，這是中泰雙方開展國際執法司法合作、打擊跨國犯罪的又一重要成果。

央視報導，2013年以來，佘智江在大陸境外成立亞太國際控股集團，於2017年9月在緬甸妙瓦底建設「亞太新城」園區。隨後，其以該園區為掩護，依託自營網路賭博平台對大陸公民招賭吸賭，並通過向賭詐犯罪集團出租物業、提供庇護，大肆實施賭詐犯罪，嚴重侵害大陸人民群眾財產安全和合法權益。

以佘智江為首的犯罪集團在網上設立「紅樹林」、「億游國際」、「久發棋牌」等200多個賭博平台，吸引大陸33萬人參與網路賭博，涉案金額超過人民幣27億元。該犯罪集團還在大陸境內設立多家公司，網羅招募人員從事網路賭博犯罪活動，並與境內外非法支付、地下錢莊等犯罪團伙勾連。

報導指出，「亞太新城」29個電詐園區共248個電詐集團向大陸公民瘋狂實施電詐犯罪，造成損失特別巨大，社會影響極其惡劣。

除了摧毀該犯罪集團在大陸境內招賭吸賭網絡，針對該案主犯佘智江藏匿境外情況，大陸公安機關向國際刑警組織提出對其發布紅色通報進行全球通緝。2022年8月，泰國警方在曼谷將佘智江抓獲。隨後，中泰雙方依據雙邊引渡條約開展相關工作，並最終成功將其引渡回國。

大陸外交部6日宣布，泰國國王瓦吉拉隆功11月13日至17日訪陸，大陸外交部發言人毛寧表示，這是中泰建交以來泰國國王首次訪華，瓦吉拉隆功將中國作為正式訪問的首個大國，充分體現雙方對發展中泰關係的高度重視。

