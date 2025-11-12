大陸4家知名大學涉圍標被禁止投標 共軍撤下公告

共軍「軍隊採購網」9日公告，4家與軍事工業密切的知名大學以及中科院一間研究所因為涉及圍標，被暫停中部戰區投標資格，其中，北京理工大學還涉及行賄被永久禁止投標。不過消息傳出後，疑似負面影響太大，相關公告已被撤下。

網路截圖顯示，軍隊採購網9日在「軍隊採購暫停名單」公告，北京理工大學、北京交通大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學以及中國科學院力學研究所，即日起被中部戰區暫停物資工程投標採購，事由都是存在圍標行為。

其中，北京理工大學還被指涉及串標與利益輸送行為，中部戰區在發給該校的「知情告知書」表示，擬給予「終身禁止處理」，處理範圍為中部戰區（機關和直屬單位）範圍採購活動，要求北理工在收到告知書7個工作天內提交申辯材料，逾期視為放棄說明。

發布公告的共軍參謀部直屬工作局提到，上述學校與單位是在參與JCMBHS-QZ01-RWGH（某工況模擬分析，工具手冊製作等模組研發）、JCMBHS-QZ01-RWGH（某資料智慧化關聯演算法模型研發）等研發項目涉及圍標串標與利益輸送，因而遭到處理。

公開資料顯示，北京理工大學、哈爾濱工業大學和哈爾濱工程大學是中國「國防七子」當中的3所大學，深度參與國防建設，多次被列入美國制裁實體清單。北京交通大學也是共軍採購常客。

這4所大學若被禁止投標，恐將嚴重影響共軍研發與製造。

陸媒迄今未報導公告事件，中國多家軍事與採購自媒體形容消息「炸裂」，有自媒體提到，雖然這次的處罰範圍是中部戰區，但實際上和全軍範圍無異，因為被處罰單位無法提供無重大違規證明。

疑似因為負面影響過大，今天查詢軍隊採購網，上述4校一所共5項公告（處理編號：ZT2025122216至ZT2025122220）已被撤下。

英文南華早報下午報導提到，共軍對軍備採購領域的深入審查，始於2023年國防部長李尚福下台後展開的一系列反腐調查。李尚福曾在解放軍裝備部門工作數十年，他被控「嚴重污染軍備領域的政治環境」。

裝備採購部門已成為中共反腐的重點打擊對象，共軍高階將領和國防工業高官接連遭到調查。

軍隊採購網去年以來公告大量被處罰禁止投標的供應商和個人，多涉及圍標串標、利益輸送和提交虛假投標資料。

2024年8月，西安工業大學、西安交通大學以及西南交通大學分別因為「圍標串標」、「串通投標」，遭到火箭軍禁止3年內參加其採購活動。這3所公立大學都與軍工研發密切關聯。