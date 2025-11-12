中共對沈伯洋長臂管轄全球追捕 學者：實施愛國者治台第一步

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
民進黨立委沈伯洋。聯合報系資料照
國立政治大學政治系暨東亞所特聘教授寇健文表示，大陸長臂管轄發起全球追捕民進黨立委沈伯洋，具兩種效果，一是宣示所謂依法懲治「台獨」頑固分子；二是讓沈伯洋等人去其他國家時，具有不確定性。這種不確定性，即已達中共宣傳的目的和效果。

寇健文表示，大陸對沈伯洋立案偵查，並威脅展開全球抓捕，是對台灣人民的恐嚇，更是強調北京對台擁有治權和主權。

寇健文表示，研究大陸「十五五規畫」裡的兩岸政策部分和近期對台政策，已顯示北京有新的規畫。未來將循香港模式，是「愛國者治台」，在國家統一後，且所謂「一國兩制」，將是「一國高於兩制」，亦即在符合中國核心利益下的高度自治。在「愛國者治台」原則下，不同政治意見者將被剔除；如同香港民主派人士，在中共實施「愛國者治港」政策後，一一退出政壇並解散。

第三是逐漸把台灣的經濟與社會依附於中國大陸。例如，把台灣如同香港，歸併到粵港澳大灣區，成為一個新的經濟體。讓台灣的經濟社會都必須依賴大陸生存，融進大灣區。

寇健文表示，這次重慶市公安局根據所謂大陸《刑法》《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，決定對沈伯洋涉嫌「分裂國家犯罪」立案偵查，依法追究其刑事責任。這種長臂管轄，就是逐步實施「愛國者治台」的第一步。

國立政治大學政治系暨東亞所特聘教授寇健文。圖／政大國關中心網站
沈伯洋 分裂國家 台灣 台獨 政大 香港 一國兩制
