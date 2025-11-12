中國大陸強化對台灣措辭 英媒：北京更積極推動統一

快訊

中央社／ 台北12日綜合外電報導

英國「衛報」（The Guardian）今天刊出分析文章指出，中國大陸近幾週來發布一連串針對台灣的官方聲明、文章和衛星照片，專家認為，北京當局正在更加積極推動統一進程。

「衛報」的分析文章寫道，儘管各界普遍認為中國軍隊目前尚未具備全面入侵台灣的能力，但中方高層官員最近開始使用更為強硬的措辭。

中國官媒10月發表一系列「解釋性」文章，闡述台灣在中國統治下會如何運作，即是讓經過審查的親中「愛國者」以類似香港和澳門的「一國兩制」模式進行治理。

台灣國安局長蔡明彥對此表示：「其目的就是矮化台灣國際地位，並讓台灣香港化、澳門化，以達到消滅台灣主權的政治目標。」

另外，台灣的10月25日「光復節」，是為了紀念日本殖民統治結束，但北京當局將其重新詮釋為台灣回歸中國的日子。

北京當局同樣開始更嚴格限制其他國家如何看待台灣議題。德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）先前談到台海議題時說，反對以暴力改變現狀，但中國外交部卻指責德國支持分離主義。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German MarshallFund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，她沒聽過中國官員使用這些措辭，這代表情況出現顯著轉變。

葛來儀說道：「所有這些舉措，包括圍繞『台灣光復節』的相關活動，表明北京更加積極推動統一進程。」

中國官媒和社群媒體10月下旬發布台灣的一系列高解析度衛星照片，其中包含著名旅遊景點阿里山、日月潭，以及台北市、新竹科學園區等經濟樞紐。

分析家指出，中國傳遞的訊息相當明顯：北京可以隨時看到台灣的「每一寸土地」。

民進黨立委王定宇近日針對此事說道，若公布衛星照片，宣稱拍到哪裡，哪裡就是中國的，這簡直就是青少年的幼稚行為。

美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）台灣政策倡議（Taiwan Policy Initiative）主任郭泓均表示，預計美國總統川普（Donald Trump）將於明年4月在北京會晤中國國家主席習近平，而前述那些舉措可能有助於習近平尋求美國在保護台灣議題上做出讓步。

他指出：「加強孤立台灣，可能會讓習近平更容易講出『已經沒有人跟台灣打交道了』這樣的話。」

中國清華大學戰略與安全研究中心助理研究員宋博則聲稱，這些舉措並非突然升級，而是中國把一些曾經克制不去採取的行動予以常態化。

