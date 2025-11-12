快訊

建議陸委會主委訪陸「破冰」 徐欣瑩：可帶沈伯洋一起去澄清誤會

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會主委邱垂正12日上午前往立法院內政委員會備詢。記者陳宥菘／攝影
陸委會主委邱垂正12日上午前往立法院內政委員會備詢。記者陳宥菘／攝影

國民黨立委徐欣瑩今天在立法院內政委員會質詢陸委會主委邱垂正時，引據本報早前「兩岸關係年度大調查」民調指出，88%民眾認為兩岸溝通管道不可中斷，建議邱垂正應率先開啟兩岸交流，赴陸展開破冰之旅，並稱「甚至可以帶沈伯洋委員過去澄清一些誤會」。

陸委會主委邱垂正、海基會董事長吳豊山、副董事長羅文嘉12日前往立法院內政委員會備詢。徐欣瑩質詢提出，邱垂正在早前答詢時說，樂見海基會董事長去大陸交流，「身為陸委會主委怎麼不率先破冰之旅？」

邱垂正回應，如果是對等尊嚴，兩岸有需要、人民支持，這是我們職責所在，不過截至目前為止，中國大陸還是要求我們必須答應他的政治前提，要接受一個中國原則的九二共識，在這個框架裡面沒有中華民國存在的空間，我們無法答應這種消滅中華民國、併吞台灣的政治前提。

徐欣瑩建議邱垂正可以親自過去大陸反映，「軟硬的話都可以講，甚至可以帶沈伯洋委員過去澄清一些誤會。」她表示，陸委會不跟大陸做任何互動交流很奇怪，健康有序交流建議由主委做起。

但她也提到，人民赴陸正面臨安全風險上升，並就陸委會對於國人的法律與保險協助，是否強化到足以應對複合式的脅迫，表達關切。

國民黨立委謝龍介則問吳豊山、羅文嘉，就職至今到底有沒有去過大陸？吳豊山說，「（若有）開秘密會議，我據實報告」，並坦言過去1年透過多方努力，希望恢復對話，到現在還沒有結果。

謝龍介批評，兩岸就是總統的意志，賴清德總統下令，兩岸「不接觸、不談判、不交流」，這是大大的錯誤，交流可以避免擦槍走火。政府之間釋出善意的交流就是對等平權，卻一直閃避。

羅文嘉表示，自己無法同意謝龍介所說。他指出，賴總統在就職演說、國慶文告說的非常清楚，歡迎兩岸對等健康有序交流的承諾永遠不變，願意從觀光和就學2個具體的作為展開。此外，按照兩岸兩會協定，應該要制度性往來，我方多次表達願意在不設政治前提下前往中國大陸交流，因此「現在不能接受」。

海基會董事長吳豊山（右）、副董事長羅文嘉12日上午前往立法院內政委員會備詢。記者陳宥菘／攝影
海基會董事長吳豊山（右）、副董事長羅文嘉12日上午前往立法院內政委員會備詢。記者陳宥菘／攝影

邱垂正 陸委會 羅文嘉
相關新聞

國人赴陸遭限制自由 翁曉玲質疑很嚴重？陸委會：失聯增1人就很嚴重

根據陸委會統計，去年1月至今年9月，國人赴陸遭限制人身自由的132人裡，涉詐騙案件的占比高達7成，涉國安案為1人。國民黨...

建議陸委會主委訪陸「破冰」 徐欣瑩：可帶沈伯洋一起去澄清誤會

國民黨立委徐欣瑩今天在立法院內政委員會質詢陸委會主委邱垂正時，引據本報早前「兩岸關係年度大調查」民調指出，88%民眾認為...

會見西班牙國王 習近平：願打造更具國際影響力的全面戰略伙伴關係

大陸國家主席習近平12日會見訪北京的西班牙國王菲利佩六世時說，重視西班牙在國際和地區事務中的獨特作用，願同西班牙一道，攜...

「驗證後最終用途」…中防稀土流入美軍 擬學美訂出口新制

華爾街日報10日報導，中國計畫藉由設計一套「驗證後最終用途」（VEU）制度，來放寬稀土等受限制的物料輸入美國。該制度擬對...

可協同殲20作戰…中空軍成立76周年 神祕「玄龍」曝光

11月11日為中國空軍成立76周年，在解放軍發布的宣傳片「夢遠」中有一幕為一名老先生看到「新傢伙」，並有一片陰影飛過；據...

西班牙國王今會習近平 學者分析：拒在大國間選邊站

西班牙國王菲利佩六世10日開啟對中國的國是訪問，預計今日與中國國家主席習近平舉行會晤，雙方擬簽署一系列政治與經濟合作協議...

