建議陸委會主委訪陸「破冰」 徐欣瑩：可帶沈伯洋一起去澄清誤會

國民黨立委徐欣瑩今天在立法院內政委員會質詢陸委會主委邱垂正時，引據本報早前「兩岸關係年度大調查」民調指出，88%民眾認為兩岸溝通管道不可中斷，建議邱垂正應率先開啟兩岸交流，赴陸展開破冰之旅，並稱「甚至可以帶沈伯洋委員過去澄清一些誤會」。

陸委會主委邱垂正、海基會董事長吳豊山、副董事長羅文嘉12日前往立法院內政委員會備詢。徐欣瑩質詢提出，邱垂正在早前答詢時說，樂見海基會董事長去大陸交流，「身為陸委會主委怎麼不率先破冰之旅？」

邱垂正回應，如果是對等尊嚴，兩岸有需要、人民支持，這是我們職責所在，不過截至目前為止，中國大陸還是要求我們必須答應他的政治前提，要接受一個中國原則的九二共識，在這個框架裡面沒有中華民國存在的空間，我們無法答應這種消滅中華民國、併吞台灣的政治前提。

徐欣瑩建議邱垂正可以親自過去大陸反映，「軟硬的話都可以講，甚至可以帶沈伯洋委員過去澄清一些誤會。」她表示，陸委會不跟大陸做任何互動交流很奇怪，健康有序交流建議由主委做起。

但她也提到，人民赴陸正面臨安全風險上升，並就陸委會對於國人的法律與保險協助，是否強化到足以應對複合式的脅迫，表達關切。

國民黨立委謝龍介則問吳豊山、羅文嘉，就職至今到底有沒有去過大陸？吳豊山說，「（若有）開秘密會議，我據實報告」，並坦言過去1年透過多方努力，希望恢復對話，到現在還沒有結果。

謝龍介批評，兩岸就是總統的意志，賴清德總統下令，兩岸「不接觸、不談判、不交流」，這是大大的錯誤，交流可以避免擦槍走火。政府之間釋出善意的交流就是對等平權，卻一直閃避。