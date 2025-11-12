會見西班牙國王 習近平：願打造更具國際影響力的全面戰略伙伴關係

大陸國家主席習近平12日會見訪北京的西班牙國王菲利佩六世時說，重視西班牙在國際和地區事務中的獨特作用，願同西班牙一道，攜手打造更有戰略定力、更具國際影響力的全面戰略伙伴關係。

據央視新聞App消息，習近平12日上午在北京人民大會堂會見菲利佩六世。習近平說，中西雙方要進一步堅定相互支持，保持高層交往勢頭，加強戰略引領，確保兩國關係始終走在正確道路上。

習近平稱，要進一步推進務實合作，中國願進口更多西班牙優質產品，挖掘新能源、人工智能等新興領域合作潛力，擴大相互投資，打造更多標誌性項目。他進一步說，雙方還可以優勢互補，共同開拓拉美等第三方市場。要進一步促進民心相通，加強文化教育領域交流，相互支持辦好各自在對方國家的文化和語言機構。

習近平提到，中國將繼續延長實施對西免簽政策，便利人員往來，讓兩國民眾越走越親。

習近平也說，當今世界進入新的動盪變革期，和平與發展事業依然任重道遠。中國願同西班牙一道，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，維護自由貿易規則和國際經貿秩序，構建更加公正合理的全球治理體系。

兩國元首會見後共同見證簽署經貿、科技、教育等領域10份合作文件，但沒有透露細節。法新社引述西班牙王室的數據稱，中國是西班牙在亞洲最大的貿易伙伴，也是西班牙在全球範圍內的第4大貿易伙伴。

菲利佩六世是18年來首位對中國大陸進行國事訪問的西班牙國王。路透報導，馬德里正引領歐盟拉近與北京的關係，並尋求擴大西班牙在亞太地區的外交影響力。

對中國而言，在美國總統川普加徵關稅、出口承壓之際，北京急於化解與歐盟27國因電動汽車產業高額補貼而引發的貿易緊張局勢。