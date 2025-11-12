快訊

ADOR宣布Haerin、Hyein回歸！合約糾紛後NewJeans首「分家」

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

聽新聞
0:00 / 0:00

會見西班牙國王 習近平：願打造更具國際影響力的全面戰略伙伴關係

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家主席習近平12日上午在北京人民大會堂會見西班牙國王菲利佩六世。路透
大陸國家主席習近平12日上午在北京人民大會堂會見西班牙國王菲利佩六世。路透

大陸國家主席習近平12日會見訪北京西班牙國王菲利佩六世時說，重視西班牙在國際和地區事務中的獨特作用，願同西班牙一道，攜手打造更有戰略定力、更具國際影響力的全面戰略伙伴關係。

據央視新聞App消息，習近平12日上午在北京人民大會堂會見菲利佩六世。習近平說，中西雙方要進一步堅定相互支持，保持高層交往勢頭，加強戰略引領，確保兩國關係始終走在正確道路上。

習近平稱，要進一步推進務實合作，中國願進口更多西班牙優質產品，挖掘新能源、人工智能等新興領域合作潛力，擴大相互投資，打造更多標誌性項目。他進一步說，雙方還可以優勢互補，共同開拓拉美等第三方市場。要進一步促進民心相通，加強文化教育領域交流，相互支持辦好各自在對方國家的文化和語言機構。

習近平提到，中國將繼續延長實施對西免簽政策，便利人員往來，讓兩國民眾越走越親。

習近平也說，當今世界進入新的動盪變革期，和平與發展事業依然任重道遠。中國願同西班牙一道，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，維護自由貿易規則和國際經貿秩序，構建更加公正合理的全球治理體系。

兩國元首會見後共同見證簽署經貿、科技、教育等領域10份合作文件，但沒有透露細節。法新社引述西班牙王室的數據稱，中國是西班牙在亞洲最大的貿易伙伴，也是西班牙在全球範圍內的第4大貿易伙伴。

菲利佩六世是18年來首位對中國大陸進行國事訪問的西班牙國王。路透報導，馬德里正引領歐盟拉近與北京的關係，並尋求擴大西班牙在亞太地區的外交影響力。

對中國而言，在美國總統川普加徵關稅、出口承壓之際，北京急於化解與歐盟27國因電動汽車產業高額補貼而引發的貿易緊張局勢。

西班牙 習近平 北京
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

西班牙國王今會習近平 學者分析：拒在大國間選邊站

美學者：川普會晤習近平未主動提台灣 對台安全有利

西班牙國王訪華：「押注北京」，對沖與美關系惡化

「聽黨話、跟黨走」…習近平瞻仰葉劍英 疑藉此宣示正統

相關新聞

國人赴陸遭限制自由 翁曉玲質疑很嚴重？陸委會：失聯增1人就很嚴重

根據陸委會統計，去年1月至今年9月，國人赴陸遭限制人身自由的132人裡，涉詐騙案件的占比高達7成，涉國安案為1人。國民黨...

學者：大陸「長臂管轄」全球追捕沈伯洋 可能獲得反效果

針對大陸對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並威脅展開全球抓捕形同跨國鎮壓，致理科大教授、前國民黨大陸部副主任張弘遠12日接受聯...

中共威脅全球追捕沈伯洋 陸委會：朝野應團結一心 譴責跨境鎮壓

大陸對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並威脅展開全球抓捕，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，率跨黨派立委聲援沈伯...

立委爭取港澳包機直航促台東觀光 邱垂正：與業者討論中

兩岸旅遊觀光卡關，持續影響國內觀光產業，台東縣立委黃建賓今於立法院質詢陸委會主委邱垂正時指出，港澳旅客為國際旅客來台比例...

館長替賴總統「尋根」還找到祖訓 國台辦：妄圖分裂國家都是不忠不孝

網紅「館長」陳之漢日前赴大陸，在福建幫賴清德總統「尋根」，期間福建省賴氏宗親會秘書長介紹祖訓，還稱「台灣賴氏的根就在大陸...

建議陸委會主委訪陸「破冰」 徐欣瑩：可帶沈伯洋一起去澄清誤會

國民黨立委徐欣瑩今天在立法院內政委員會質詢陸委會主委邱垂正時，引據本報早前「兩岸關係年度大調查」民調指出，88%民眾認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。