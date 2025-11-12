國人赴陸遭限制自由 翁曉玲質疑很嚴重？陸委會：失聯增1人就很嚴重

根據陸委會統計，去年1月至今年9月，國人赴陸遭限制人身自由的132人裡，涉詐騙案件的占比高達7成，涉國安案為1人。國民黨立委翁曉玲12日在立法院內政委員會質詢時表示，「這情況很嚴重嗎？」，質疑陸委會不斷強調赴陸風險，是在打認知作戰。陸委會主委邱垂正則強調，失聯人數增加1個就很嚴重，何況每個月都增加20幾個。

立法院內政委員會12日邀請陸委會主委邱垂正列席報告業務概況，並備質詢。翁曉玲指出，去年1月至今年9月，國人赴陸失聯61人、遭留置盤查19人，遭限制人身自由132人，合計212人。但遭限制人身自由132人之中，有93人涉及詐騙案件，占比高達7成。她強調，陸委會有責任要揭露風險，但是不能製造恐慌。

邱垂正回應指出，國人赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由的統計數字，每個月都增加20個，且今年的數字是去年的3倍。

根據陸委會臉書貼文，去年國人赴陸失聯、遭不當留置盤查或疑遭限制人身自由統計有55人，今年前10月已有178人，較去年全年增加逾3倍。

翁曉玲說，「坦白說，很多台灣老百姓會很高興詐騙犯是被大陸先扣留下來，不會回到台灣國內詐騙」，她又指，陸委會不斷談去大陸有多危險，而真正可能會因為政治性問題遭滯留的也就只有1個人，被留置盤查也就10幾、20人，認為台灣人入境美國海關的情況會更嚴重。

她還提到，因宗教原因被限制自由的人數也不過13人，其中包含特定一貫道9人，對照去年兩岸宗教交流總人次16,234人來看，比例非常低，「你要告訴國人宗教交流風險都非常高，這是事實嗎？」

邱垂正回應，「就算是1個人，我們都很關注」。宗教因素除了一貫道，最近也有延伸到其他的基督教教派，都被下令不能從事傳教的事情。他強調，政府對國人的風險提醒是基於客觀數字，「增加1個就很嚴重，何況每個月都增加20幾個。」

翁曉玲詢問，陸委會對於實際在大陸失聯的國人，有什麼協處作為？邱垂正表示，兩岸的司法互助仍然在依照既有的溝通機制在溝通討論這些問題。翁曉玲質疑，司法互助就算有溝通，「但真正引渡回來的有多少位？」邱垂正則說，希望對岸都能跟我們配合，讓家屬知道情況，也讓我們可以給予司法協助。