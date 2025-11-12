快訊

ADOR宣布Haerin、Hyein回歸！合約糾紛後NewJeans首「分家」

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

聽新聞
0:00 / 0:00

國人赴陸遭限制自由 翁曉玲質疑很嚴重？陸委會：失聯增1人就很嚴重

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
圖為桃機二航廈出境大廳，旅客進入管制區。示意圖。聯合報系資料照
圖為桃機二航廈出境大廳，旅客進入管制區。示意圖。聯合報系資料照

根據陸委會統計，去年1月至今年9月，國人赴陸遭限制人身自由的132人裡，涉詐騙案件的占比高達7成，涉國安案為1人。國民黨立委翁曉玲12日在立法院內政委員會質詢時表示，「這情況很嚴重嗎？」，質疑陸委會不斷強調赴陸風險，是在打認知作戰。陸委會主委邱垂正則強調，失聯人數增加1個就很嚴重，何況每個月都增加20幾個。

立法院內政委員會12日邀請陸委會主委邱垂正列席報告業務概況，並備質詢。翁曉玲指出，去年1月至今年9月，國人赴陸失聯61人、遭留置盤查19人，遭限制人身自由132人，合計212人。但遭限制人身自由132人之中，有93人涉及詐騙案件，占比高達7成。她強調，陸委會有責任要揭露風險，但是不能製造恐慌。

邱垂正回應指出，國人赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由的統計數字，每個月都增加20個，且今年的數字是去年的3倍。

根據陸委會臉書貼文，去年國人赴陸失聯、遭不當留置盤查或疑遭限制人身自由統計有55人，今年前10月已有178人，較去年全年增加逾3倍。

翁曉玲說，「坦白說，很多台灣老百姓會很高興詐騙犯是被大陸先扣留下來，不會回到台灣國內詐騙」，她又指，陸委會不斷談去大陸有多危險，而真正可能會因為政治性問題遭滯留的也就只有1個人，被留置盤查也就10幾、20人，認為台灣人入境美國海關的情況會更嚴重。

她還提到，因宗教原因被限制自由的人數也不過13人，其中包含特定一貫道9人，對照去年兩岸宗教交流總人次16,234人來看，比例非常低，「你要告訴國人宗教交流風險都非常高，這是事實嗎？」

邱垂正回應，「就算是1個人，我們都很關注」。宗教因素除了一貫道，最近也有延伸到其他的基督教教派，都被下令不能從事傳教的事情。他強調，政府對國人的風險提醒是基於客觀數字，「增加1個就很嚴重，何況每個月都增加20幾個。」

翁曉玲詢問，陸委會對於實際在大陸失聯的國人，有什麼協處作為？邱垂正表示，兩岸的司法互助仍然在依照既有的溝通機制在溝通討論這些問題。翁曉玲質疑，司法互助就算有溝通，「但真正引渡回來的有多少位？」邱垂正則說，希望對岸都能跟我們配合，讓家屬知道情況，也讓我們可以給予司法協助。

翁曉玲最後表示，建議陸委會、外交部一併把相關數據提出，讓外界知道國人在其他國家海關被留置的情形是不是遠比去大陸要嚴重很多，還是基本上只是陸委會打的認知作戰。

立法院內政委員會12日邀請陸委會主委邱垂正列席報告業務概況，並備質詢。國民黨立委翁曉玲質疑陸委會不斷強調赴陸風險，是在打認知作戰。記者陳宥菘／攝影
立法院內政委員會12日邀請陸委會主委邱垂正列席報告業務概況，並備質詢。國民黨立委翁曉玲質疑陸委會不斷強調赴陸風險，是在打認知作戰。記者陳宥菘／攝影

陸委會 邱垂正 翁曉玲 失聯
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

兩岸對話中斷 海基會：不能接受對岸政治前提

賴總統喊話韓國瑜聲援 藍委替沈伯洋不值：被威脅了還要被總統消費

不被清大科法所合聘 翁曉玲：立院分身乏術 我只是沒開課

翁曉玲提三級機關首長要經立院同意 林月琴：毀憲亂政又一例

相關新聞

國人赴陸遭限制自由 翁曉玲質疑很嚴重？陸委會：失聯增1人就很嚴重

根據陸委會統計，去年1月至今年9月，國人赴陸遭限制人身自由的132人裡，涉詐騙案件的占比高達7成，涉國安案為1人。國民黨...

學者：大陸「長臂管轄」全球追捕沈伯洋 可能獲得反效果

針對大陸對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並威脅展開全球抓捕形同跨國鎮壓，致理科大教授、前國民黨大陸部副主任張弘遠12日接受聯...

中共威脅全球追捕沈伯洋 陸委會：朝野應團結一心 譴責跨境鎮壓

大陸對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並威脅展開全球抓捕，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，率跨黨派立委聲援沈伯...

立委爭取港澳包機直航促台東觀光 邱垂正：與業者討論中

兩岸旅遊觀光卡關，持續影響國內觀光產業，台東縣立委黃建賓今於立法院質詢陸委會主委邱垂正時指出，港澳旅客為國際旅客來台比例...

館長替賴總統「尋根」還找到祖訓 國台辦：妄圖分裂國家都是不忠不孝

網紅「館長」陳之漢日前赴大陸，在福建幫賴清德總統「尋根」，期間福建省賴氏宗親會秘書長介紹祖訓，還稱「台灣賴氏的根就在大陸...

建議陸委會主委訪陸「破冰」 徐欣瑩：可帶沈伯洋一起去澄清誤會

國民黨立委徐欣瑩今天在立法院內政委員會質詢陸委會主委邱垂正時，引據本報早前「兩岸關係年度大調查」民調指出，88%民眾認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。