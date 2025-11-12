立委爭取港澳包機直航台東 陸委會：與業者討論中

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立委黃建賓12日於立法院質詢陸委會主委邱垂正時指出，港澳旅客為國際旅客來台比例中的第二名，政府應加強政策誘因，推動港澳包機直航台東，振興東部觀光旅遊，同時也能促進兩岸互動。對此邱垂正證實，正在跟業者討論當中，希望能促成港澳觀光旅遊包機至台東，促進東部觀光。

黃建賓指出，過去國民黨執政時期，每年陸客高達好幾百萬人，花東地區更是許多陸客的觀光熱點，帶動觀光產業蓬勃發展，但隨著疫情來臨，以及民進黨政府上台後兩岸關係冰凍，陸客觀光人數雪崩式下降，至今還看不到恢復的曙光，也沒有看到兩岸之間有對話的管道。

黃建賓表示，根據交通部觀光署統計，今年前七個月台灣出境旅遊人數破千萬人次，反觀同期入境旅客只有478萬人次，賴政府喊出的一千萬國際旅客來台目標，不但確定跳票，落差更是巨大。

黃建賓提到，入境旅客中，日本76.6萬人、港澳72.6萬人、韓國58萬人，但相較日韓，港澳旅客常被忽略，政府應提供更多政策誘因吸引港澳旅客來台觀光。

黃建賓表示，2010年國民黨執政時，從大陸到花東及從香港到花東的包機旅遊正式啟動，透過包機直航，讓陸港澳旅客減少從西部轉往東部的交通成本，而許多花東景點對他們而言也更有新鮮感，有機會提升來台的意願跟頻率，直接帶動東部觀光經濟發展。

黃建賓認為，港澳旅客不但具有高消費力，也不受目前陸客觀光旅遊政策限制，政府值得花費更多心思，吸引港澳旅客來台灣旅遊。

黃建賓強調，當年包機直航能夠促成，就是陸委會、交通部及台東縣政府與業者攜手合作，這幾年台東縣政府也努力推動國際包機直航，盼陸委會應與交通部、地方政府、民間業者共同研商，提供獎勵機制，促成港澳包機直航東部地區，帶動來台觀光人潮。

邱垂正回應，最近正與港方討論，希望帶動更多業者對花東旅遊投入更多心力，目前也正在跟旅遊及航空業者討論中，評估香港澳門到台東觀光包機的可能性，希望能夠促成。

