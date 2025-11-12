快訊

梅姬大淹水15年過去…蘇澳災民喊分洪道在哪？當年員山子分洪6年就完工

馬太鞍溪暴漲…水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

兩岸對話中斷 海基會：不能接受對岸政治前提

中央社／ 台北12日電

海基會董事長吳豊山、副董事長兼秘書長羅文嘉赴立法院內政委員會備詢，數名立委關注兩岸對話、溝通中斷問題。羅文嘉強調，對岸率先設下政治前提障礙，不能接受片面主張。

國民黨籍立委謝龍介在質詢中表示，海基會董事長與副董事長任職迄今未曾去過中國大陸，究竟有沒有透過個人管道或海基會管道與對方有正式聯繫。

吳豊山回應，「（若）開秘密會議，會據實以報」。

謝龍介批評，兩岸兩會（海基會、海協會）成立目的在於走和平路線，倘若要「戰」，大陸委員會（陸委會）、海基會等單位就不需要了，目前看起來兩岸是「不接觸、不談判、不交流」，可是交流才能避免兩岸擦槍走火。

羅文嘉反駁謝龍介的說法。羅文嘉說，對於委員所言無法同意，總統賴清德歡迎兩岸對等、健康有序交流，願意從觀光、就學兩個方面展開，「沒有不交流，我們要對等尊嚴、健康有序交流」。

羅文嘉說，按照兩岸兩會協定，彼此應該有制度性往來，先前也多次表達願意前往中國大陸交流，只要是在不設任何政治前提情況下；現在問題在於，對岸要求有政治前提，「我們不能接受對方的主張」。

國民黨籍立委徐欣瑩在質詢陸委會主委邱垂正過程中指出，邱垂正怎麼不率先赴陸有破冰之旅、和平之旅，可以赴陸好好地與對方談，甚至可以帶立委沈伯洋過去澄清一些誤會也不錯，不跟大陸互動交流很奇怪。

邱垂正回應，如果是對等尊嚴、兩岸有需要、人民也支持，這當然是職責所在；不過截至目前為止，中國大陸要求接受「一個中國原則的九二共識」政治前提，沒有中華民國存在的空間，「我們無法答應這種消滅中華民國併吞台灣的政治前提」。

中國大陸海協會與海基會聯繫機制目前停擺中，原因在於海協會設置政治前提。時任總統蔡英文就職後，海協會隨即於2016年5月21日發表「負責人就今後兩會授權協商和聯繫機制表明態度」。

海協會彼時表示，「我們在九二共識基礎上推動兩岸協商談判的主張和誠意不會改變。只要海基會得到授權，向海協會確認堅持九二共識這一體現一個中國原則的政治基礎，兩會授權協商和聯繫機制就能得以維繫」。

海基會 海協會 羅文嘉
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台南市長藍營初選稱尊重黨機制 謝龍介：我準備對決賴清德

謝龍介不滿遭控造謠光電案 郭國文：若我造謠也歡迎提告

台南市長選舉謝龍介喊「團體戰」 搭檔多名新人參選議員

台南民調／謝龍介、林俊憲「纏麻花」 看不到陳亭妃車尾燈

相關新聞

學者：大陸「長臂管轄」全球追捕沈伯洋 可能獲得反效果

針對大陸對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並威脅展開全球抓捕形同跨國鎮壓，致理科大教授、前國民黨大陸部副主任張弘遠12日接受聯...

中共威脅全球追捕沈伯洋 陸委會：朝野應團結一心 譴責跨境鎮壓

大陸對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並威脅展開全球抓捕，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，率跨黨派立委聲援沈伯...

立委爭取港澳包機直航促台東觀光 邱垂正：與業者討論中

兩岸旅遊觀光卡關，持續影響國內觀光產業，台東縣立委黃建賓今於立法院質詢陸委會主委邱垂正時指出，港澳旅客為國際旅客來台比例...

館長替賴總統「尋根」還找到祖訓 國台辦：妄圖分裂國家都是不忠不孝

網紅「館長」陳之漢日前赴大陸，在福建幫賴清德總統「尋根」，期間福建省賴氏宗親會秘書長介紹祖訓，還稱「台灣賴氏的根就在大陸...

翁曉玲質疑「赴陸風險」是認知作戰 陸委會：失聯增加1人就很嚴重

根據陸委會統計，去年1月至今年9月，國人赴陸遭限制人身自由的132人裡，涉詐騙案件的占比高達7成，涉國安案為1人。國民黨...

「驗證後最終用途」…中防稀土流入美軍 擬學美訂出口新制

華爾街日報10日報導，中國計畫藉由設計一套「驗證後最終用途」（VEU）制度，來放寬稀土等受限制的物料輸入美國。該制度擬對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。