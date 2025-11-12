快訊

張又俠：軍隊全面肅清流毒 堅決防止做「兩面人」、搞偽忠誠

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共中央軍委副主席張又俠。（圖／取自央視新聞截圖）
中共中央軍委副主席張又俠。（圖／取自央視新聞截圖）

中共中央軍委副主席張又俠在大陸官媒《人民日報》撰文說，要自覺徹底改造思想，全面肅清流毒積弊，堅決防止做「兩面人」、搞偽忠誠，把維護核心、聽中共指揮紮根到官兵頭腦中，把軍事這一手搞過硬，打贏局部戰爭。

12日出版的中共中央機關報《人民日報》，刊登張又俠題為《高質量推進國防和軍隊現代化》的文章。

文章稱，中共二十屆四中全會通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，對如期實現中共解放軍建軍100年奮鬥目標、推進國防和軍隊現代化作出新部署。「十五五時期，我們要更加堅定自覺貫徹習主席決策指示。」

張又俠說，必須強固中共對軍隊絕對領導的政治優勢，「十五五」時期一定要把政治建軍擺在首要位置，要強化政治引領鑄忠誠，在真學真懂真信真用習近平思想上下工夫，自覺徹底地改造思想，全面肅清流毒積弊，堅決防止做「兩面人」、搞偽忠誠，切實把維護核心、聽黨指揮紮根到官兵頭腦中。

他強調，要突出組織建設強功能，尤其加強高層黨委建設，帶頭把貫徹軍委主席負責制各項要求落到底、落到位，統住戰建備各項任務，鍛造政治堅定、能力過硬的攻堅指揮部；要從嚴正風肅紀，守住解放軍的根和魂，堅決把反腐敗鬥爭進行到底，加大風腐同查同治力度，狠剎官兵身邊的不正之風。

張又俠稱，要深入貫徹總體國家安全觀，把軍事這一手搞過硬，塑造安全態勢，遏控危機衝突，打贏局部戰爭，「確保中華民族偉大復興的歷史進程不被遲滯甚至中斷」；要加快機械化、信息化、智能化融合發展，使國防實力有大的躍升。

在談到「十五五」時期國防和軍隊現代化的重點任務時，張又俠說，當務之急是統籌網絡信息體系建設運用，加快無人智能作戰力量及反制能力建設，在新質戰鬥力增長極上務求實現實質突破，同時加快先進武器裝備發展，研製建造更多制強勝強的「殺手鐧」武器裝備，紮實推進實戰化軍事訓練，全面推開基礎訓練、合成訓練、聯合訓練新模式，大力開展現代化練兵，全面提高打贏能力。

自2019年以來，中共有至少9位上將「下台」，10月時被官宣開除黨籍軍籍。這9位上將包括何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王厚斌和王春寧。

中共 國防 忠誠
