快訊

梅姬大淹水15年過去…蘇澳災民喊分洪道在哪？當年員山子分洪6年就完工

馬太鞍溪暴漲…水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

聽新聞
0:00 / 0:00

陸國台辦：願在一中、反獨基礎上 與台灣各黨派協商

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華12日表示，大陸願意在堅持一個中國原則、反對「台獨」的共同政治基礎上，與台灣各黨派、團體和代表性人士一道，就兩岸關係和台灣未來展開廣泛深入的民主協商。（記者陳政錄／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華12日表示，大陸願意在堅持一個中國原則、反對「台獨」的共同政治基礎上，與台灣各黨派、團體和代表性人士一道，就兩岸關係和台灣未來展開廣泛深入的民主協商。（記者陳政錄／攝影）

大陸國台辦12日上午召開例行記者會，對於近期涉及兩岸展開對話的討論，發言人陳斌華表示，我們願意在堅持一個中國原則、反對「台獨」的共同政治基礎上，與台灣各黨派、團體和代表性人士一道，就兩岸關係和台灣未來展開廣泛深入的民主協商，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

陳斌華12日主持例行記者會，他就大陸十五五規畫，以及日前「馬習會」滿十周年，台灣舉辦相關座談會，與會人士的發言做出評論。

陳斌華就大陸「十五五」規畫將育壯大新興產業和未來產業、加強原始創新和關鍵核心技術攻關、推動科技創新和產業創新深度融合等稱，大陸將不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，為兩岸經濟合作和融合發展開闢更廣闊、更多元的新天地，希望廣大台商台企把握「十五五」規畫制定、實施的時代機遇。

至於有陸媒詢問時提到，近日「兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方」座談會在台北舉行，與會者強調九二共識，以及台北論壇基金會榮譽董事長蘇起呼籲，台灣各政黨應共同面對「百年未見的變局」，協力展開兩岸對話，和11月7日馬習會十周年時，馬英九在臉書發文，國民黨主席鄭麗文也在北京出席紀念研討會講話。

陳斌華表示，兩岸統一的歷史進程不可阻擋。「台獨」是絕路，對抗沒出路。唯有推動兩岸關係朝著祖國完全統一的方向邁進，才能確保台海持久和平，共創中華民族綿長福祉。

他說，大陸願意在堅持一個中國原則、反對「台獨」的共同政治基礎上，與台灣各黨派、團體和代表性人士一道，就兩岸關係和台灣未來展開廣泛深入的民主協商，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

陳斌華說，兩岸領導人歷史性會晤及其後兩岸關係發展歷程充分證明，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來談，增進了解，累積互信，化解矛盾，尋求共識，兩岸關係就能和平發展，台海就能和平穩定，就能增進兩岸同胞利益福祉。

至於台北上海雙城論壇，近日傳出可能在12月底舉辦，陳斌華重申陸方既有立場，並未多做闡述。他說，上海市與台北市就舉辦今年上海台北城市論壇一直保持著溝通。兩岸同胞都是中國人、一家人，我們一貫支持包括城市交流在內的兩岸各領域交流合作，樂見同胞之間常走動、多交流，推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞親情福祉。

兩岸關係和平發展 陳斌華 馬習會
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

國父誕辰紀念日 國台辦再搶兩岸話語權

館長替賴總統「尋根」還找到祖訓 國台辦：妄圖分裂國家都是不忠不孝

高市早苗「台灣有事」論述 陸國台辦：阻撓統一絕不容忍

回應斬首高市早苗說 北京：薛劍個人行為 日刻意炒作

相關新聞

學者：大陸「長臂管轄」全球追捕沈伯洋 可能獲得反效果

針對大陸對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並威脅展開全球抓捕形同跨國鎮壓，致理科大教授、前國民黨大陸部副主任張弘遠12日接受聯...

中共威脅全球追捕沈伯洋 陸委會：朝野應團結一心 譴責跨境鎮壓

大陸對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並威脅展開全球抓捕，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，率跨黨派立委聲援沈伯...

立委爭取港澳包機直航促台東觀光 邱垂正：與業者討論中

兩岸旅遊觀光卡關，持續影響國內觀光產業，台東縣立委黃建賓今於立法院質詢陸委會主委邱垂正時指出，港澳旅客為國際旅客來台比例...

館長替賴總統「尋根」還找到祖訓 國台辦：妄圖分裂國家都是不忠不孝

網紅「館長」陳之漢日前赴大陸，在福建幫賴清德總統「尋根」，期間福建省賴氏宗親會秘書長介紹祖訓，還稱「台灣賴氏的根就在大陸...

翁曉玲質疑「赴陸風險」是認知作戰 陸委會：失聯增加1人就很嚴重

根據陸委會統計，去年1月至今年9月，國人赴陸遭限制人身自由的132人裡，涉詐騙案件的占比高達7成，涉國安案為1人。國民黨...

「驗證後最終用途」…中防稀土流入美軍 擬學美訂出口新制

華爾街日報10日報導，中國計畫藉由設計一套「驗證後最終用途」（VEU）制度，來放寬稀土等受限制的物料輸入美國。該制度擬對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。