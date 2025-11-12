陸國台辦：願在一中、反獨基礎上 與台灣各黨派協商

大陸國台辦12日上午召開例行記者會，對於近期涉及兩岸展開對話的討論，發言人陳斌華表示，我們願意在堅持一個中國原則、反對「台獨」的共同政治基礎上，與台灣各黨派、團體和代表性人士一道，就兩岸關係和台灣未來展開廣泛深入的民主協商，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

陳斌華12日主持例行記者會，他就大陸十五五規畫，以及日前「馬習會」滿十周年，台灣舉辦相關座談會，與會人士的發言做出評論。

陳斌華就大陸「十五五」規畫將育壯大新興產業和未來產業、加強原始創新和關鍵核心技術攻關、推動科技創新和產業創新深度融合等稱，大陸將不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，為兩岸經濟合作和融合發展開闢更廣闊、更多元的新天地，希望廣大台商台企把握「十五五」規畫制定、實施的時代機遇。

至於有陸媒詢問時提到，近日「兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方」座談會在台北舉行，與會者強調九二共識，以及台北論壇基金會榮譽董事長蘇起呼籲，台灣各政黨應共同面對「百年未見的變局」，協力展開兩岸對話，和11月7日馬習會十周年時，馬英九在臉書發文，國民黨主席鄭麗文也在北京出席紀念研討會講話。

陳斌華表示，兩岸統一的歷史進程不可阻擋。「台獨」是絕路，對抗沒出路。唯有推動兩岸關係朝著祖國完全統一的方向邁進，才能確保台海持久和平，共創中華民族綿長福祉。

他說，大陸願意在堅持一個中國原則、反對「台獨」的共同政治基礎上，與台灣各黨派、團體和代表性人士一道，就兩岸關係和台灣未來展開廣泛深入的民主協商，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

陳斌華說，兩岸領導人歷史性會晤及其後兩岸關係發展歷程充分證明，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來談，增進了解，累積互信，化解矛盾，尋求共識，兩岸關係就能和平發展，台海就能和平穩定，就能增進兩岸同胞利益福祉。

至於台北上海雙城論壇，近日傳出可能在12月底舉辦，陳斌華重申陸方既有立場，並未多做闡述。他說，上海市與台北市就舉辦今年上海台北城市論壇一直保持著溝通。兩岸同胞都是中國人、一家人，我們一貫支持包括城市交流在內的兩岸各領域交流合作，樂見同胞之間常走動、多交流，推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞親情福祉。