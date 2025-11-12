國父誕辰紀念日 國台辦再搶兩岸話語權
今天是國父孫中山誕辰紀念日，中國大陸國台辦再以此作為話語權，聲稱「孫中山先生始終堅定維護國家統一和民族團結」，並指明年大陸將舉辦紀念孫中山先生誕辰160週年活動。
今天是國父孫中山誕辰159週年，對於明年大陸方面將舉辦紀念活動，今天的中國大陸國台辦記者會上有媒體提問，台灣有輿論認為，中國大陸意在「主導歷史話語權」，也可藉此強調孫中山作為兩岸共同歷史人物的定位、還原歷史脈絡。
國台辦發言人陳斌華回應時首先表示，「大陸方面始終認為，孫中山先生是兩岸共同的、值得尊敬的偉人」。明年是孫中山先生誕辰160週年，全國政協14屆常委會第14次會議近日通過關於舉辦紀念孫中山先生誕辰160週年活動的決定。
陳斌華接著聲稱，「孫中山先生始終堅定維護國家統一和民族團結，旗幟鮮明反對一切分裂國家、分裂民族的言論和行為，他的精神和情懷是兩岸同胞共同的財富」。
他說，中國大陸舉辦紀念孫中山先生誕辰160週年活動，很重要的一點就是要學習、繼承和發揚他的寶貴精神，「團結包括台灣同胞在內的全體中華兒女，為實現祖國統一、民族復興不懈奮鬥。」
國父孫中山最著名的思想是三民主義，即「民族、民權、民生」。中華民國憲法序言明載是依據孫中山先生創立中華民國之遺教所制定。孫中山先生被尊為中華民國的「國父」。
