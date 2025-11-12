館長替賴總統「尋根」還找到祖訓 國台辦：妄圖分裂國家都是不忠不孝

網紅「館長」陳之漢日前赴大陸，在福建幫賴清德總統「尋根」，期間福建省賴氏宗親會秘書長介紹祖訓，還稱「台灣賴氏的根就在大陸。不承認祖宗，不承認祖國，就是逆天之罪」等，在大陸網上引發討論，大陸國台辦發言人陳斌華12日在主持例行記者會時，也再念了一次「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天」的福建賴氏祖訓，表示任何妄圖分裂國家、背叛民族的人，都是不忠不孝之徒。

陳斌華說，位於漳州市平和縣賴氏家廟的石碑上鐫刻著這樣的祖訓，「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天」，台北市區幹道之一就是忠孝西路、忠孝東路。忠孝、信義、仁愛、和平，都是四條主要的幹道。

他稱，這兩個例子都表明，忠於國家、孝順長輩，是兩岸中國人共同尊崇的傳統美德、價值觀念。任何妄圖分裂國家、背叛民族的人，都是不忠不孝之徒，將被釘在歷史的恥辱柱上。

陳斌華還對賴清德近日表示，2025年是台灣崛起的一年等言論回應，當前台灣優勢產業因美國巧取豪奪和民進黨當局媚美賣台，產能被迫外移、優勢技術流失，傳統產業因為被課徵高額關稅而面臨生存困境，民進黨當局若繼續無視企業和民眾利益福祉，執意媚外賣台，自己「吃補」、民眾「吃苦」，終將被民眾拋棄。

至於民進黨秘書長徐國勇對於國家要件，以及自稱「他的祖先來自泉州，但他是台灣人」等言論，陳斌華強調，「台灣從來不是一個國家，也絕不可能成為一個國家」，世界上大多數國家都恪守一個中國原則，「徐國勇其人胡言亂語、信口雌黃，企圖為台獨分裂尋找所謂依據，純屬自欺欺人。」

至於副總統蕭美琴日前於「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會大樓召開的年會上演說，陳斌華回應，所謂「對華政策跨國議會聯盟」不過是一群極端反華分子組成的小集團，對其再度在涉台問題上滋事，我們堅決反對。

同場記者會上，陳斌華也就台灣參與國際組織等議題說，「聯合國系統長期按照聯大第2758號決議確認的一個中國原則處理涉台問題，其中包括中國台灣地區有關人員進入聯合國相關場所問題。」

另對我經濟部表態強化電商管理，他說，民進黨當局對此橫加阻撓，無端限制大陸電商平台在島內落地經營，再次證明其為了謀「獨」一味「反中」，慣於站到台灣民眾的對立面，所言所行無不違背民意、大失人心。