沈伯洋遭陸全球通緝？陸國台辦再稱：有關行動是針對「這類人」

大陸公安日前聲稱對「台獨頑固分子」沈伯洋立案偵查，官媒央視還報導稱，大陸可通過國際刑警組織進行「全球抓捕」或「跨境司法合作」。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今天表示，有關行動針對的是涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的極少數「台獨」頑固分子，不針對、不涉及廣大台灣同胞。

陳斌華說，「台灣是中國的一部分」，「台獨」是分裂國家、背叛民族的嚴重犯罪行為。對極少數「台獨」頑固分子依法追究刑事責任、採取執法司法行動，是反對「台獨」分裂、維護大陸國家統一的正義必要之舉。

他稱，凡是以身試法的「台獨」頑固分子，無論身在何處，我們都將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

至於媒體在今天的例行記者會上追問，陸方是否已掌握具體證據？陳斌華僅重申，沈伯洋發起、建立「台獨」分裂組織，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，長期從事分裂國家犯罪活動，對其依法追究刑事責任、採取執法司法行動，是落實《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（懲獨22條）、維護大陸國家統一的正義必要之舉。

另一方面，在大陸立案偵查沈伯洋之外，也持續吸引台灣人赴陸，包括將可簽發一次有效台胞證的口岸數量增加至100個等；我政府則持續查處在大陸設籍，或申領大陸護照、身分證人員，也示警國人赴陸威脅，如陸委會表示，民眾不會因陸方相關措施就提高意願，稱今年有178名台灣民眾赴大陸失蹤，赴大陸失聯、遭拘留數量比去年增加3倍等。

對此，陳斌華說，台灣同胞申領大陸相關身份證件是其合法權利，有關申領情況和證件訊息依法受到嚴格保護。民進黨當局有關行為是剝奪台灣同胞正當權益、製造「綠色恐怖」的又一罪證，必將遭到廣大台胞的強烈反對和堅決抵制。

他還稱，為進一步方便台灣同胞來往大陸，本著「大開放、最便利、更安全」的原則，11月3日，大陸出入境管理部門宣布將簽發一次性台胞證口岸數量由58個擴大至100個，這項政策將於本月20日正式實施。目前大陸各地出入境管理部門正在有序進行各項準備工作，相信台灣同胞今後來往大陸一定會有更好的體驗。

據此，陳斌華說，今年以來，大陸為方便台灣同胞來往大陸及在大陸工作生活，大陸出入境管理部門相繼推出台灣「首來族」申辦台胞證免收證件費、為丟失台胞證又急需乘車乘機的台胞簽發電子台灣居民臨時通行證、在廈門高崎等口岸允許台胞刷臉快速通關、落地辦理一次性台胞證的同時可申辦卡式台胞證等一系列政策措施。

他指，台胞證申領數量、來大陸台胞人數持續增長，「陸委會說法（不會提高赴陸意願）純屬主觀臆斷，只會被現實打臉。」

陳斌華還反問，民進黨當局卻處心積慮阻撓兩岸同胞交流交往，「請問你們究竟在怕什麼？」陳斌華也對台人赴陸失聯、遭拘留數據回應稱，依法打擊各類違法犯罪活動，積極維護兩岸同胞生命財產安全和合法權益，是大陸一貫的態度、一貫的做法，「陸委會反覆、惡意炒作相關議題，用心險惡。」