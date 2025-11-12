影／全球抓捕沈伯洋？邱垂正：是中共針對所有台灣民眾的集體脅迫
大陸委員會主委邱垂正上午前往立法院內政委員會業務報告與備質詢。會前邱垂正就中國央視威脅將全球抓捕「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋，邱垂正表示這是典型跨國鎮壓做法，沈伯洋長期對台灣發聲，這不是針對他個人，而是針對所有台灣民眾的集體脅迫，中共透過跨境增壓，意圖對台恫嚇與分化，朝野、全國應該團結一心，不要讓中共得逞。
邱垂正表示面對中共的跨境鎮壓，不但要齊聲譴責，更要堅定反鎮壓、反併吞、反侵略的決心，邱垂正強調中共對台灣沒有管轄權，每一位國人的安全都請大家放心，我們都會保護我們國人的安全，中共對台灣一點拘束力都沒有，尊重人權的國家，都不會去引渡政治犯。邱垂正也呼籲國人赴陸港澳要注意安全問題、審慎評估，不要去非必要旅行。
面對中共對台灣的恫嚇與分化，邱垂正表示台灣要更加團結與反擊，這是國際間反跨境鎮壓一個很好的案例，會努力說明台灣如何反擊中共對台灣的跨境鎮壓。
