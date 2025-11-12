雙城論壇舉辦時間 國台辦：上海與台北保持溝通
針對台北上海雙城論壇是否會在12月底舉行等相關議題，中國大陸國台辦今天未證實，但是強調上海市與台北市就舉辦今年的雙城論壇，一直保持著溝通。
媒體報導，2025台北上海城市論壇將在12月25日到27日舉辦。台北市長蔣萬安7日表示，時間還沒有定，要跟上海持續協調，但一定會秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則舉辦。
在今天的中國大陸國台辦記者會上，有媒體詢問雙城論壇議題，問及舉辦時間，以及民進黨議員恐全體缺席。
中國大陸國台辦發言人陳斌華在記者會上並未就雙城論壇確切舉行的時間做表態，但表示上海市與台北市就舉辦今年的雙城論壇，一直保持著溝通。
陳斌華又說，「兩岸同胞都是中國人、一家人，我們一貫支持包含城市交流在內的兩岸各領域交流合作」，推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞親情福祉。
原訂於今年9月舉行的雙城論壇延期，當時台北市政府突然以「辦得早不如辦得好」為由宣布延至年底舉辦。陸委會副主委兼發言人梁文傑在當時則回應，很意外北市府突然暫時停止舉辦，並指移民署本來要發證，讓全團都可以出發。
梁文傑在本月6日被問及相關議題時又指出，先前雙城論壇暫緩，主要原因在於台北市政府認為時間來不及，所以撤回赴滬申請。現在要再赴滬，必須再審查行程；兩份備忘錄（MOU）中央政府先前審查完畢，若沒有差異的話，不用再審查。
雙城論壇預定簽署2項合作備忘錄（MOU），包括「水治理交流」與「職業技能培訓」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言