快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

雙城論壇舉辦時間 國台辦：上海與台北保持溝通

中央社／ 台北12日電

針對台北上海雙城論壇是否會在12月底舉行等相關議題，中國大陸國台辦今天未證實，但是強調上海市與台北市就舉辦今年的雙城論壇，一直保持著溝通。

媒體報導，2025台北上海城市論壇將在12月25日到27日舉辦。台北市長蔣萬安7日表示，時間還沒有定，要跟上海持續協調，但一定會秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則舉辦。

在今天的中國大陸國台辦記者會上，有媒體詢問雙城論壇議題，問及舉辦時間，以及民進黨議員恐全體缺席。

中國大陸國台辦發言人陳斌華在記者會上並未就雙城論壇確切舉行的時間做表態，但表示上海市與台北市就舉辦今年的雙城論壇，一直保持著溝通。

陳斌華又說，「兩岸同胞都是中國人、一家人，我們一貫支持包含城市交流在內的兩岸各領域交流合作」，推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞親情福祉。

原訂於今年9月舉行的雙城論壇延期，當時台北市政府突然以「辦得早不如辦得好」為由宣布延至年底舉辦。陸委會副主委兼發言人梁文傑在當時則回應，很意外北市府突然暫時停止舉辦，並指移民署本來要發證，讓全團都可以出發。

梁文傑在本月6日被問及相關議題時又指出，先前雙城論壇暫緩，主要原因在於台北市政府認為時間來不及，所以撤回赴滬申請。現在要再赴滬，必須再審查行程；兩份備忘錄（MOU）中央政府先前審查完畢，若沒有差異的話，不用再審查。

雙城論壇預定簽署2項合作備忘錄（MOU），包括「水治理交流」與「職業技能培訓」。

雙城論壇 上海
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

蘇澳等地傳災情 宜蘭女婿蔣萬安昨晚致電代理縣長即刻助救災

臉書宣布沒颱風假放帥照…網友笑「都市傳說沒了」 蔣萬安這樣說

蔣萬安臉書又被灌爆 5分鐘湧2千留言網友轟「咕嚕咕嚕」

影／王世堅指蔣萬安有95%機率連任 鍾佳濱：歡迎王委員共同努力

相關新聞

中共威脅全球追捕沈伯洋 陸委會：朝野應團結一心 譴責跨境鎮壓

大陸對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並威脅展開全球抓捕，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，率跨黨派立委聲援沈伯...

福建艦航母入列 陸國台辦：更有力挫敗分裂勢力

共軍首艘電磁彈射型航空母艦福建艦日前入列，大陸國台辦發言人陳斌華12日表示，共軍海軍日益強大，將更強有力保衛祖國的萬里海...

台灣人可「刷臉」入境廈門 陸國台辦：提升通關便捷度

大陸持續吸引、便利台灣人赴陸，日前大陸出入境管理局決定，自11月5日起，在廈門高崎國際機場、五通客運碼頭等12個對外開放...

影／製造輿論！大陸網友創作「妖王沈伯洋」 陸媒還在微博推送

大陸公安對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並威脅展開全球抓捕。現在竟然還有大陸網友創作「妖王沈伯洋」歌曲，聲稱「唱出他分裂國家...

高市早苗「台灣有事」論述 陸國台辦：阻撓統一絕不容忍

在日本首相高市早苗的「台灣有事」論述後，中日關係持續緊張，大陸國台辦發言人陳斌華12日也對此表示，80年後的今天，「誰在...

沈伯洋遭陸全球通緝？陸國台辦再稱：有關行動是針對「這類人」

大陸公安日前聲稱對「台獨頑固分子」沈伯洋立案偵查，官媒央視還報導稱，大陸可通過國際刑警組織進行「全球抓捕」或「跨境司法合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。