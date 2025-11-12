福建艦航母入列 陸國台辦：更有力挫敗分裂勢力

共軍首艘電磁彈射型航空母艦福建艦日前入列，大陸國台辦發言人陳斌華12日表示，共軍海軍日益強大，將更強有力保衛祖國的萬里海疆，捍衛國家主權和領土完整，「挫敗任何侵犯和分裂中國神聖領土的勢力和圖謀」。

陳斌華表示，從遼寧艦到山東艦、再到福建艦，「三航母時代」的來臨，是大陸國防和軍隊建設的重大成就。

他說，海軍日益強大，將更強有力保衛祖國的萬里海疆，捍衛國家主權和領土完整，「挫敗任何侵犯和分裂中國神聖領土的勢力和圖謀。」

另就立法院預算中心日前揭露，我國軍在2021至2024年度招獲志願士兵52,674人，但提前離營比率達24.47%，賠償金額高達8億9,596萬元。

陳斌華說，民進黨當局為一己之私，不自量力，妄圖「以武謀獨」，大搞窮兵黷武，裹挾民眾充當「台獨」炮灰，將廣大台灣同胞推入兵凶戰危的險境。台灣老百姓、年輕人對此不認同、不配合，理所當然。