聽新聞
0:00 / 0:00
福建艦航母入列 陸國台辦：更有力挫敗分裂勢力
共軍首艘電磁彈射型航空母艦福建艦日前入列，大陸國台辦發言人陳斌華12日表示，共軍海軍日益強大，將更強有力保衛祖國的萬里海疆，捍衛國家主權和領土完整，「挫敗任何侵犯和分裂中國神聖領土的勢力和圖謀」。
陳斌華表示，從遼寧艦到山東艦、再到福建艦，「三航母時代」的來臨，是大陸國防和軍隊建設的重大成就。
他說，海軍日益強大，將更強有力保衛祖國的萬里海疆，捍衛國家主權和領土完整，「挫敗任何侵犯和分裂中國神聖領土的勢力和圖謀。」
另就立法院預算中心日前揭露，我國軍在2021至2024年度招獲志願士兵52,674人，但提前離營比率達24.47%，賠償金額高達8億9,596萬元。
陳斌華說，民進黨當局為一己之私，不自量力，妄圖「以武謀獨」，大搞窮兵黷武，裹挾民眾充當「台獨」炮灰，將廣大台灣同胞推入兵凶戰危的險境。台灣老百姓、年輕人對此不認同、不配合，理所當然。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言