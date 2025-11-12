陸與泰國建交以來泰王首訪北京 陸駐泰大使張建衛：外交盛事

中國大陸與泰國建交以來，泰國國王首次訪華在即，北京駐泰國大使張建衛在泰媒發文稱，中國政府和人民正熱切期待泰國國王和王后訪華，「此訪不僅是一場外交盛事，更是中泰關係發展史上又一座重要里程碑。」

據陸駐泰使館消息，張建衛11日在多家泰國媒體發表署名文章《為賡續中泰友好再譜歷史新篇》。

文章稱，應大陸國家主席習近平邀請，泰國國王瓦吉拉隆功和王后蘇提達，將於13至17日對中國進行國事訪問。這是中泰建交50年來泰國國王首次訪華，瓦吉拉隆功將中國作為正式訪問的首個大國，充分體現泰國最高領導人對發展中泰關係的高度重視。

文章指泰國王室長期關心支持中泰友好，並細數道：自中泰1975年建交以來，泰國前國王蒲美蓬多次會見鄧小平、江澤民、李鵬、胡錦濤、溫家寶等到訪的中國領導人；1987年至1998年，瓦吉拉隆功為王儲時曾4次訪華，會見多位中方領導人。

張建衛說：「泰國王室以真摯情誼和積極行動，持續鞏固兩國戰略互信、促進兩國民心相通。」

文章稱，在瓦吉拉隆功2016年登基、2019年舉行加冕儀式時，習近平均致電祝賀；2022年，習近平對泰國進行歷史性訪問，得到瓦吉拉隆功和王后蘇提達的盛情款待。「正是得益於泰王室對中泰友好的堅定支持，中泰關係持續保持高水平運行，中泰一家親愈加深入人心。」

張建衛說，如今，中國政府和人民正熱切期待瓦吉拉隆功和蘇提達訪華。「此訪不僅是一場外交盛事，更是中泰關係發展史上又一座重要里程碑。中方期待通過此訪，推動中泰命運共同體建設取得更多豐碩成果，為賡續兩國友好再譜歷史新篇，推動兩國關係邁向更加輝煌的下一個50年。」

泰國首相阿努廷早前在南韓出席亞太經濟合作組織峰會期間，曾與習近平會面，並保證泰國會反對賭場合法化。

據泰媒報導，習近平對此感到滿意，表明中國政府將鼓勵更多中國遊客到泰國旅遊。他強調，中國不會干涉任何國家的國內決策，但會採取內部措施勸阻中國公民為賭博出遊，因為賭博對日常生活造成嚴重負面影響。

中國大陸曾是泰國最大客源國，但詐騙園區和綁架引發的安全問題令赴泰陸客銳減，加上此前為泰黨主導的政府無視北京的擔憂和顧慮，堅持推行賭場合法化政策，導致泰國進一步流失陸客。