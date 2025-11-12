快訊

陸官媒批高市早苗：日本企圖插手台灣問題 必將自食惡果

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
被視為「戰狼」的大陸駐大阪總領事薛劍。（圖／取自薛劍X帳號）
針對日本首相高市早苗有關「台灣有事」言論，大陸官媒中央廣播電視總台「海峽時評」節目12日發表評論文章說，日本企圖插手台灣問題，將自身「綁上分裂中國的戰車」，必將自食惡果。

文章批評，日本領導人在台灣問題上越線挑釁，性質和影響極其惡劣。對於中日兩國關係而言，台灣問題事關中日關係政治基礎和日方基本信義，日本當政者在國會答辯的重要場合，公然發表涉台錯誤言論，是粗暴干涉中國內政，挑戰中方核心利益，嚴重破壞中日關係根基和政治互信。

文章指出，「台獨」分裂是最大威脅，日本領導人暗示武力介入台海的可能性，是在向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，讓其誤以為謀「獨」有靠山、從而更加猖狂挑釁，這將導致臺海形勢更加複雜嚴峻，地區局勢更加緊張動盪。其妄言妄行，貽害至深。

文章說，引火者必自焚。日本領導人妄圖做台海和地區局勢的攪局者，註定自掘墳墓。日本領導人本應深刻反省戰爭責任，切實汲取歷史教訓，卻在紀念抗日戰爭勝利80周年之際，操弄所謂「存亡危機事態」，妄想再次借台灣生事、插手中國統一大業，只會重蹈覆轍，失敗得更加徹底。

文章最後強調，中國終將統一，也必將統一。80年前，中國人民浴血奮戰，贏得了抗日戰爭的偉大勝利；80年後，走向偉大復興的中華民族絕不允許任何人插手和阻撓中國統一大業。「奉勸日本領導人恪守在台灣問題上的政治承諾，立即停止一切干涉中國內政的錯誤言行。日本企圖插手台灣問題，將自身綁上分裂中國的戰車，必將自食惡果。」

高市早苗早前表示，如果「台灣有事」，且伴隨武力攻擊，有可能被認定為「存亡危機事態」。「存亡危機事態」是指與日本密切相關的其他國家或地區遭到武力攻擊，導致日本的存在受到明顯威脅的事態。這種情況是日本自衛隊可行使集體自衛權的條件之一。　　

大陸駐大阪總領事薛劍8日深夜在社媒X轉發有關高市早苗的言論，並寫道「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，引發日本輿論譁然。

高市早苗10日表示，相關發言是依照日本政府既有的見解，「沒有撤回或取消的打算」，但表示今後會避免明確假設特定情況並加以陳述。

日本 抗日戰爭 台灣問題
×

