陸委會：研議反制中共懲獨22條「跨國鎮壓」恫嚇國人

立法院內政委員會12日邀請陸委會主委邱垂正列席報告業務概況，並備質詢。根據陸委會業務報告，未來將研議反制中共懲獨22條「跨國鎮壓」恫嚇國人，同時將適時檢討並精進兩岸人員往來之風險管控，強化安全機制與應處措施。另外，目前正會同移民署通盤檢視港澳人士來台居留定居制度。

在未來工作方向部分，陸委會提出七大內容。一是密切掌握中共對台動態，維護台海和平及台灣民主；二是拒絕中共「一中」前提，捍衛台灣參與APEC會議正當權益；三是審慎應對陸方經貿脅迫，強化兩岸經貿風險管控；四是滾動調整兩岸交流管理作為，確保國家安全利益；五是研議反制中共懲獨22條「跨國鎮壓」恫嚇國人；六是強化兩岸資訊互通，分享台灣民主多元價值；七是逐步完善安全管理機制，維護國家安全及民眾福祉。

針對明年中國大陸將在深圳舉辦APEC峰會，陸委會指出，中共設置「一中原則」作為我國與會的政治前提。面對中共無理打壓台灣的國際參與，台灣不會屈從，更不會接受無理的條件。本會將協助主管機關審慎評估及妥善因應，堅守我國作為APEC正式成員的地位和尊嚴。

兩岸交流方面，陸委會指出，政府支持推動兩岸健康有序交流，並配合整體情勢及兩岸關係變化，滾動調整陸籍人士申請來台事由，循序推動兩岸人員往來、經貿互動及教育文化等各項交流活動。

陸委會續指，本會也一向正面看待兩岸良性交流與互動，主張兩岸交流應合於法令規範，將持續會同相關機關完善兩岸交流事務管理，適時檢討並精進兩岸人員往來之風險管控，強化安全機制與應處措施，避免受中共政治干預及衍生國安風險，讓兩岸交流在保障台灣社會安全前提下，穩健進行。

就中共懲獨22條，陸委會強調，中共對台完全不具司法管轄權，其所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力。中共踐踏以規則為基礎的國際秩序，台灣並非中共跨國鎮壓的唯一受害者。本會將配合外交部與國際友盟共同合作，研議針對中共跨國鎮壓的反制作為，促請國際社會拒絕承認其通緝或懸賞之效力，也絕不配合中共濫用「全球協緝」制度。

就港澳情勢，陸委會提到，鑒於近年港澳情勢變化快速，將持續檢視港澳相關法規，健全安全管理規範，並協助各該主管機關強化涉陸之港澳金流及人流來台相關管理措施及國安審查。另外，本會刻會同內政部移民署通盤檢視港澳人士來台居留定居制度，強化安全管理機制，以因應中共對港澳的影響與控制，及港澳居民結構性之改變。

陸委會最後表示，賴總統已於日前強調堅定反併吞、反侵略、反對中共推進統一，也期待北京當局體現大國責任，放棄以武力改變台海現狀，彰顯「兩岸應該追求和平」的精神。本會再次呼籲陸方，正視中華民國與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實與台海現狀，以務實理性的態度，與台灣民選合法政府進行對話，共同承擔維護台海及區域和平的責任。