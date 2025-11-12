快訊

台灣人可「刷臉」入境廈門 陸國台辦：提升通關便捷度

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸開放台灣民眾在廈門高崎機場、五通碼頭通關時可以刷臉通行。（圖／取自央視新聞）
大陸開放台灣民眾在廈門高崎機場、五通碼頭通關時可以刷臉通行。（圖／取自央視新聞）

大陸持續吸引、便利台灣人赴陸，日前大陸出入境管理局決定，自11月5日起，在廈門高崎國際機場、五通客運碼頭等12個對外開放口岸推廣應用智慧通關，通行人員包括持台胞證的台灣居民，即同意被採集面相、指紋等資訊者可以「刷臉」通關。大陸國台辦發言人陳斌華12日對此表示，這進一步提升了出入境旅客的通關便捷度，並稱廈門「小三通」客運航線的五通客運碼頭，見證了兩岸人員往來從「個案審批」到「快捷通關」再到「智能（智慧）通關」的時代跨越。

陳斌華今天主持國台辦例行記者會，對於日前廈門「小三通」客運航線，迎來首批通過刷臉通關的台灣民眾，做出上述回應。

陳斌華說，本月5日起，大陸國家出入境管理部門在廈門高崎國際機場、五通客運碼頭等12個對外開放口岸推廣應用智慧通關，同時將通關通行人員範圍擴大至持5年有效台灣居民往來大陸通行證的台灣居民。

他說，與原有的快捷通道通關需要「取證、刷證、收證」等多個步驟相比，現在能夠直接「刷臉」通關，進一步提升了出入境旅客的通關便捷度。

陳斌華說，廈金「小三通」客運航線所在的五通客運碼頭，是大陸最大的對台海港客運口岸。自2001年1月2日廈金「小三通」客運航線啟航以來，這條連接兩岸的黃金通道年客運量從最初的2萬多人次，增長到2024年的超過125萬人次，見證了兩岸人員往來從「個案審批」到「快捷通關」再到「智能（智慧）通關」的時代跨越。

據央視新聞，五通客運碼頭是在5日上午8時許，迎來首批刷臉通關的台灣遊客。

據稱，大陸這項通關政策主要針對來往港澳台地區的「常旅客」，包括其中包括年滿14周歲以上，持有效港澳通行證和多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類赴港澳簽注的內地（大陸）居民，以及持有效港澳居民來往內地通行證（含非中國籍）的港澳居民、持5年有效台灣居民來往大陸通行證的台灣居民。

央視報導稱，上述人員且同意採集核驗面相、指紋等訊息用於出入境邊防查核驗的，可選擇使用上述口岸出入境邊防檢查現場智慧快捷通道「刷臉」通行。

值得注意的是，根據大陸出入境管理局，包括廈門在內，在過去深圳市深圳灣口岸、珠海市拱北口岸實施「刷臉」通關的基礎上，此批新增範圍還將在上海虹橋機場、廈門高崎機場、五通碼頭，廣州琶洲客運港、南沙客運港，深圳皇崗、羅湖、蓮塘、福田、文錦渡，珠海橫琴、港珠澳大橋等口岸推廣應用。

小三通 碼頭 廈門
