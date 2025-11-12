快訊

影／製造輿論！大陸網友創作「妖王沈伯洋」 陸媒還在微博推送

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸公安對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並威脅展開全球抓捕。有大陸網友創作「妖王沈伯洋」歌曲，福建廣播影視集團新媒體「台海時刻」還製作成影片在微博推送。（圖／取自影片截圖）
大陸公安對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並威脅展開全球抓捕。有大陸網友創作「妖王沈伯洋」歌曲，福建廣播影視集團新媒體「台海時刻」還製作成影片在微博推送。（圖／取自影片截圖）

大陸公安對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並威脅展開全球抓捕。現在竟然還有大陸網友創作「妖王沈伯洋」歌曲，聲稱「唱出他分裂國家的秘密」。福建廣播影視集團新媒體「台海時刻」還製作成影片在微博推送。

該歌歌詞內容為，「煽動分裂我專長，抹黑抹紅我領航，不認祖宗又怎樣？有權有利才最香。誰要敢揭露真相，司法媒體一起上，我卑鄙到你發慌，你又能把我怎樣」；「我就是妖王沈伯洋，我身後還有妖皇，帶領著魑魅魍魎，背後還有皇上皇」；「什麼綠電最健康，同樣要把煤燒光。潛艇不潛又怎樣，那是錢包的重量。」

重慶公安前以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，央視還出專題影片報導「起底」沈伯洋，指控他「從事分裂國家活動」，並揚言後續可能發布通緝令，甚至透過國際刑警組織在全球範圍抓捕。

沈伯洋透過臉書回應，1年內第6次，這次還直接由公安立案偵查，下一步大概就是通緝、缺席審判。但他說，「無所謂，反正，台灣人沒在怕的。」

沈伯洋 分裂國家 公安
