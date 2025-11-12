高市早苗「台灣有事」論述 陸國台辦：阻撓統一絕不容忍

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華12日表示，「誰在企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、中國人民、中國軍隊絕不答應，絕不容忍」。（記者陳政錄／攝影）
日本首相高市早苗的「台灣有事」論述後，中日關係持續緊張，大陸國台辦發言人陳斌華12日也對此表示，80年後的今天，「誰在企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、中國人民、中國軍隊絕不答應，絕不容忍。」

對於高市表態，若「台灣有事」伴隨對方使用武力，可能構成「存亡危機事態」，依法日本自衛隊可行使集體自衛權。陳斌華在今天上午的國台辦例行記者會上，做出上述表示。

陳斌華首先闡述中方立場，他說，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」，日本領導人在國會公然發表涉台惡劣言論，「嚴重違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政」，我們對此強烈不滿，堅決反對。大陸外交部已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

陳斌華說，「日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，在殖民奴役台灣的50年里更是犯下罄竹難書的罪行。」

他表，「80年前我們打敗日本侵略者，光復台灣，終結日本對台灣的侵占掠奪。80年後的今天，誰在企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業。中國政府、中國人民、中國軍隊絕不答應，絕不容忍。」

陳斌華最後說，日本應深刻反省歷史，汲取歷史教訓，恪守「一個中國原則」和中日四個政治文件精神，信守在台灣問題上的政治承諾，慎之又慎，處理涉台問題。他還稱，「正告民進黨當局，任何依靠外部勢力，將台灣從中國分裂出去的圖謀都注定失敗。」

對高市的言論，日前大陸外交部發言人林劍也做出回應，他質疑日方「到底想向台獨勢力發出何種信號？是否企圖挑戰中方核心利益、阻撓中國統一大業？究竟想把中日關係引向何方？」

至於大陸駐大阪總領事薛劍發文「斬首說」引發日方抗議，林劍說，「中國駐日外交官的個人發文，針對的是妄圖將台灣從中國領土分裂出去，鼓吹武力介入台海的錯誤、危險言論。」他稱，一些日本政客和媒體刻意炒作，企圖混淆視聽，轉移焦點，這是不負責任。

日本 陳斌華 外交部
