快訊

鳳凰颱風侵台 台鐵中午起樹林至台東對號列車停駛 南迴線各級列車停駛

王子遭爆「美國行」後棄席惟倫轉投不倫戀 粿粿護愛願獨擔800萬賠償

芬普尼蛋雞場複檢再驗出芬普尼 彰化縣政府立即封蛋、重罰12萬

廣東GDP增速4.1%低於全大陸 習近平 : 經濟總量大 要和自己比

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家主席習近平9日晚在廣東省廣州市出席第15屆全運會開幕式、宣布運動會開幕。（新華社）
大陸國家主席習近平9日晚在廣東省廣州市出席第15屆全運會開幕式、宣布運動會開幕。（新華社）

大陸各地2025年前3季經濟數據出爐，廣東GDP增速4.1%，低於全國。官方《人民日報》11日露大陸國家主席習近平在廣東考察時回應，廣東的經濟總量大，「這樣的增速下也是很大一塊增量了，廣東要和自己比」，顯示他對這個最富裕省份增長放緩感到滿意。

習近平稱，粵港澳三地首次共同舉辦全國運動會，可以激發愛國熱情，為大灣區建設營造良好氛圍，他還希望大灣區支持自主創新產品投入應用。

今年前3季，廣東GDP增速為4.1%，低於全中國大陸平均增速5.2%，在大陸各省GDP總量「10強」省市中墊底，恐連續3年無法實現全年增長目標。

分析認為，廣東經濟增速受中美貿易戰衝擊顯著，出口增速疲軟拖累了整體經濟增長。

《人民日報》報導，習近平11月7日至8日在廣東考察時對此回應，「你們的經濟總量在全國穩居首位。塊頭這麼大，這樣的增速下也是很大一塊增量了，廣東要和自己比。要注重研究解答經濟社會發展的新課題。」彭博解讀稱，習近平的發言表明，在應對持續的通縮壓力並著力提振需求和消費之際，中國將容忍約4%的較慢增速。

習近平在聽取廣東省委和省政府工作彙報時，對大灣區建設給予肯定：「粵港澳全面開展務實合作，大灣區建設取得重大階段性成果。」他在察看廣東科技創新和產業創新融合發展成果展示時指出，「你們和實體經濟聯繫緊密，應用場景豐富。在加快自主創新過程中，也要大力支持自主創新產品投入應用，營造好環境。」

「為甚麼要來這裡看一看？」習近平此行來到粵東梅縣區說：「廣東作為改革開放前沿，發展有不平衡的地方，這也是我的牽掛」，「我一直要求推動全省的協調發展，很關心這些還需要走得再快一點的地方。」

首次由大陸粵港澳三地共同舉辦的第15屆全國運動會（全運會），周日在廣州開幕。習近平出席開幕式時強調，「通過舉辦這場盛會，可以激發愛國熱情，拉緊精神紐帶，促進開放合作、互利共贏，為大灣區建設營造良好氛圍。」

廣東 實體經濟 習近平
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

西班牙國王訪華：「押注北京」，對沖與美關系惡化

西班牙國王首訪陸 12日會習近平

路透：FBI局長祕密訪問中國 商討芬太尼執法合作

「聽黨話、跟黨走」…習近平瞻仰葉劍英 疑藉此宣示正統

相關新聞

中共威脅全球追捕沈伯洋 陸委會：朝野應團結一心 譴責跨境鎮壓

大陸對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並威脅展開全球抓捕，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，率跨黨派立委聲援沈伯...

廣東GDP增速4.1%低於全大陸 習近平 : 經濟總量大 要和自己比

大陸各地2025年前3季經濟數據出爐，廣東GDP增速4.1%，低於全國。官方《人民日報》11日露大陸國家主席習近平在廣東...

春哥侃陸／康熙血脈再成焦點其來有因 與涉台海戰有關？

近期中國熱鬧的一個話題是清朝康熙的血統，突然傳出一種野史說法，指康熙是孝莊太后與明朝降將洪承疇私生，實際上是順治同母異父的弟弟。話題的背後，是指康熙是滿漢混血，所謂大清江山，一直是漢族血脈的代代相傳。 有關清帝血脈，爭來爭去都是源於現實。今次康熙生父之爭，有人暗指是來源於一部描述康熙帝令施琅出兵台灣、大敗明鄭水師，最後統一台灣的「涉台電影」有關…

西班牙國王訪華：「押注北京」，對沖與美關系惡化

（德國之聲中文網）西班牙國王菲利佩此行由外交大臣何塞·瑪麗亞·阿爾瓦雷斯（Jose Maria Albares）、經濟部長卡洛斯·庫埃爾波（Carlos Cuerpo）、工業國務秘書喬爾迪·布魯斯滕加

北京新規「驗證後最終用途」機制 防美軍取得稀土

美媒引述知情人士報導，中國大陸計劃藉由設計一套「驗證後最終用途」（VEU）制度，來放寬稀土等受限制的物料輸入美國，擬對與...

日學者：高市對台說法僅個人信念 美方態度才曖昧

日本東京大學教授佐橋亮十日表示，他認為日本對台政策沒有改變，但美國川普政府對台政策透露出混合信號，日方對美國的對台立場感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。