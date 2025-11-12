廣東GDP增速4.1%低於全大陸 習近平 : 經濟總量大 要和自己比

大陸各地2025年前3季經濟數據出爐，廣東GDP增速4.1%，低於全國。官方《人民日報》11日露大陸國家主席習近平在廣東考察時回應，廣東的經濟總量大，「這樣的增速下也是很大一塊增量了，廣東要和自己比」，顯示他對這個最富裕省份增長放緩感到滿意。

習近平稱，粵港澳三地首次共同舉辦全國運動會，可以激發愛國熱情，為大灣區建設營造良好氛圍，他還希望大灣區支持自主創新產品投入應用。

今年前3季，廣東GDP增速為4.1%，低於全中國大陸平均增速5.2%，在大陸各省GDP總量「10強」省市中墊底，恐連續3年無法實現全年增長目標。

分析認為，廣東經濟增速受中美貿易戰衝擊顯著，出口增速疲軟拖累了整體經濟增長。

《人民日報》報導，習近平11月7日至8日在廣東考察時對此回應，「你們的經濟總量在全國穩居首位。塊頭這麼大，這樣的增速下也是很大一塊增量了，廣東要和自己比。要注重研究解答經濟社會發展的新課題。」彭博解讀稱，習近平的發言表明，在應對持續的通縮壓力並著力提振需求和消費之際，中國將容忍約4%的較慢增速。

習近平在聽取廣東省委和省政府工作彙報時，對大灣區建設給予肯定：「粵港澳全面開展務實合作，大灣區建設取得重大階段性成果。」他在察看廣東科技創新和產業創新融合發展成果展示時指出，「你們和實體經濟聯繫緊密，應用場景豐富。在加快自主創新過程中，也要大力支持自主創新產品投入應用，營造好環境。」

「為甚麼要來這裡看一看？」習近平此行來到粵東梅縣區說：「廣東作為改革開放前沿，發展有不平衡的地方，這也是我的牽掛」，「我一直要求推動全省的協調發展，很關心這些還需要走得再快一點的地方。」

首次由大陸粵港澳三地共同舉辦的第15屆全國運動會（全運會），周日在廣州開幕。習近平出席開幕式時強調，「通過舉辦這場盛會，可以激發愛國熱情，拉緊精神紐帶，促進開放合作、互利共贏，為大灣區建設營造良好氛圍。」