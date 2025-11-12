中共威脅全球追捕沈伯洋 陸委會：朝野應團結一心 譴責跨境鎮壓

大陸對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並威脅展開全球抓捕，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，率跨黨派立委聲援沈伯洋。陸委會主委邱垂正12日上午也強調，朝野、全國都應該團結一心，齊聲譴責中共的跨境鎮壓的作為，同時也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵略的決心，讓中共對台的恫嚇跟分化不會得逞。

立法院內政委員會12日邀請陸委會主委邱垂正列席報告業務概況並備質詢。邱垂正在會前受訪表示，沈伯洋的案例是典型的跨國鎮壓。沈伯洋長期為台灣發聲，做了很多守護台灣、反對中國併吞的做法，引發針對他個人的立案調查，「這不是針對他個人，而是針對所有台灣民眾的一個集體脅迫，中共通過跨境鎮壓，意圖引起威嚇跟分化。」

邱垂正呼籲朝野、全國應該團結一心，把種種的挑戰化為守護台灣的力量，讓台灣更有韌性。此外不但要齊聲譴責中共的跨境鎮壓的作為，同時也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵略的決心。國人也應保護被精準打擊的個案，維護他們的權益，不讓中共對台灣的恫嚇及分化得逞。

邱垂正強調，中共對台灣沒有管轄權，政府會保護國人的安全。在其他國家的國人也放心，特別是自由民主國家、尊重人權的國家都不會去引渡政治犯。但是，我們也呼籲國人赴陸港澳要關心安全問題，審慎評估，不做非必要的旅行。

邱垂正表示，對於被中共懲罰的不管是國軍、公務人員、政務官或者國會議員，我們應該支持、保護他們，並維護他們的權益，這樣中共對台灣的恫嚇跟分化就不會成功，讓台灣更有韌性，更團結來有效反擊中共的跨境鎮壓。他並指，這也是國際間反跨境鎮壓一個很好的案例，我們會努力說明台灣如何反擊中共對台灣的跨境鎮壓。