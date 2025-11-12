反制中共跨國鎮壓恫嚇 陸委會：將與國際友盟合作

快訊

中央社／ 台北12日電

中共點名將對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕。陸委會表示，中共對台不具備司法管轄權，將配合外交部與國際友盟合作，研議反制作為，不配合中共濫用「全球協緝」制度。

大陸委員會（陸委會）主委邱垂正今天赴立法院內政委員會業務報告與備質詢。

陸委會提交立法院業務報告指出，中共對台完全不具司法管轄權，所謂的法律與規範對台灣民眾毫無拘束力。中共踐踏以規則為基礎的國際秩序，台灣不是中共跨國鎮壓唯一受害者。

陸委會提到，將配合外交部與國際友盟共同合作，研議針對中共跨國鎮壓的反制作為，促請國際社會拒絕承認其通緝或懸賞效力，絕對不配合中共濫用「全球協緝」制度。

陸委會表示，總統賴清德強調堅定反併吞、反侵略、反對中共推進統一，期待北京體現大國責任，放棄以武力改變台海現狀，彰顯「兩岸應該追求和平」的精神，呼籲對岸正視中華民國與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實與台海現狀。

中國大陸重慶公安局在10月28日對於沈伯洋從事「分裂國家犯罪活動」立案偵查。官媒央視日前發布影片「起底台獨沈伯洋」，引述法學專家看法指稱，可透過國際刑警組織等管道對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。

