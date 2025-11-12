反制中共跨國鎮壓恫嚇 陸委會：將與國際友盟合作

近期中國熱鬧的一個話題是清朝康熙的血統，突然傳出一種野史說法，指康熙是孝莊太后與明朝降將洪承疇私生，實際上是順治同母異父的弟弟。話題的背後，是指康熙是滿漢混血，所謂大清江山，一直是漢族血脈的代代相傳。 有關清帝血脈，爭來爭去都是源於現實。今次康熙生父之爭，有人暗指是來源於一部描述康熙帝令施琅出兵台灣、大敗明鄭水師，最後統一台灣的「涉台電影」有關…

2025-11-12 07:00