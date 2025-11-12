西班牙國王訪華：「押注北京」，對沖與美關系惡化

（德國之聲中文網）西班牙國王菲利佩此行由外交大臣何塞·瑪麗亞·阿爾瓦雷斯（Jose Maria Albares）、經濟部長卡洛斯·庫埃爾波（Carlos Cuerpo）、工業國務秘書喬爾迪·布魯斯滕加（Jordi García Brustenga），以及多名西班牙企業高管陪同。

訪問首站為成都，隨後飛赴北京，與中國國家主席習近平共進私人晚宴。

周三，菲利佩將再次與習近平會晤，並將會見國務院總理李強以及全國人大常委會委員長趙樂際。周四，他將出席中西企業家會議，並前往位於北京郊外的西班牙汽車零部件制造商傑斯坦普（Gestamp）工廠參觀。

路透社評論此次訪問緊隨首相佩德羅·桑切斯三年來三次訪華之後，體現出西班牙政府尋求平衡對華貿易、縮小逆差的努力。根據西班牙外貿投資促進局（ICEX）數據，2024年西班牙自中國進口額達450億歐元，而出口額僅為75億歐元。

中國“熱情回應” 稱與西班牙是“雙向奔赴”

北京也展現出相應的外交熱情。去年12月，馬德裡主辦了首屆海外版帝國泉國際論壇（ISIF）相當於中國的“達沃斯論壇”或“太陽谷峰會”。

路透社援引觀察人士觀點報道稱，這反映出中國對西班牙作為歐洲潛在“新伙伴”的信任日增，尤其在歐洲其他國家因貿易失衡、北京與莫斯科關系密切及關鍵礦產依賴問題而對華接觸保持謹慎之時。

中國國家主席習近平上一次訪問西班牙是在2018年11月，恰逢桑切斯剛上任不久。

中國官媒新華社亦發表評論，將中國與西班牙的往來描述為“雙向奔赴”，稱“中國和西班牙在很多重大國際問題上理念相近”，“是捍衛多邊主義、維護自由貿易規則秩序以及推動開放合作、完善全球治理的重要積極力量。”

豬肉貿易受益顯著

西班牙豬肉出口商表示，雙邊關系升溫正推動其產品出口增長。根據ICEX數據，1月至7月期間，西班牙對華豬肉出口額同比增長8%，達7億歐元，而同期丹麥、荷蘭及美國的對華出口均有下降。

據西班牙肉類工業協會（Anice）數據，同期出口至中國的68.2萬噸豬肉中，約一半來自西班牙。

西班牙雖然有中國需要的產品，但“如今豬肉貿易的走向也受到一系列地緣戰略與地緣政治因素的影響。”格魯波·特略食品公司出口總監哈維爾·布裡奧內斯（Javier Briones）表示，“我們確實依賴中國市場……但我們再也找不到比國王更合適的‘代言人’，為我們的行業爭取利益。”

投資升溫：電動車與能源成亮點

除農產品外，中西經貿關系的升溫也體現在新能源和汽車制造領域。寧德時代（CATL）、遠景能源（Envision）和奇瑞汽車等中國企業正在西班牙投資建設電池和整車工廠。

遠景能源與中電豐業（Hygreen）計劃在西班牙設立電解槽制造廠，三家中國能源公司也簽署協議，將投資西班牙東北部一座鉀礦項目。

分析人士指出，西班牙是中國電動汽車制造商比亞迪（BYD）在歐洲設立第三家工廠的有力候選地。比亞迪在西班牙的經銷網絡已擴大四倍，因為本地缺乏強勢傳統車企，從而為其進入市場提供了有利條件。

過去一年，加泰羅尼亞和安達盧西亞兩大地區的自治區主席也先後率團訪華，推動地方層面合作。

與美國關系惡化 西班牙“押注北京”

布魯蓋爾研究所高級研究員阿莉西亞·加西亞-埃雷羅（Alicia García-Herrero）對路透社表示，西班牙左翼政府的“親華”路線，部分是出於應對與美國關系惡化的戰術性對沖。

美國總統特朗普曾威脅要對馬德裡實施制裁。，原因是西班牙未能達到北約軍費開支目標，以及在加沙問題上存在分歧。

“在投資層面，中國可以提供替代選擇——無論是新建項目還是資本投資，”她指出，“這在經濟上合理，但在政治上非常明確：這是西班牙在‘押注拒絕特朗普’。”

然而，關於西班牙政府部門在處理敏感信息過程中是否使用華為技術的問題，仍存在不確定性與安全擔憂。

今年早些時候，西班牙數字化轉型部與西班牙電信公司（Telefónica）合作、計劃使用華為設備強化光纖網絡的項目，因安全顧慮而被取消。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】