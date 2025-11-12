日學者：高市對台說法僅個人信念 美方態度才曖昧

日本東京大學教授佐橋亮十日表示，他認為日本對台政策沒有改變，但美國川普政府對台政策透露出混合信號，日方對美國的對台立場感到困惑。

華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）十日舉行線上座談會，以「台灣的狀況：川習會之後的下一步」為題，邀請學者專家討論、發表意見。

佐橋亮表示，日本多數政策制定者和顧問都不清楚川普的對台政策，也從美國收到混合的訊息，有部分人說台灣很重要，是美國重要盟友，也有人給出不同訊息，川普政府想怎麼處理台灣議題，讓日本非常困惑。

佐橋亮指出，日美關係很好，但對美國與其他盟友的狀態、美國對台政策，以及美中關係會如何變化感到憂心，尤其川普稱美中為「Ｇ２」，若美中形成兩國集團，雙方有可能達成「大交易」。

至於日本新任首相高市早苗日前提到「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行安保法制下能行使集體自衛權，佐橋亮指出，這確實是新說法，且在政策上是很大轉變，高市後來雖然沒有收回，但也表明不會再提出這樣的說法。

佐橋亮說，他認為日本對台政策並沒有任何改變，高市的說法只是她多年來作為國會議員時所堅持的個人信念，但沒有獲得日本政府支持。

佐橋亮也點出，東京方面過去十年來在日台關係上都仰賴與民進黨互動，缺乏與國民黨建立關係；現在高市執政，內閣有很多知台派，但與民進黨聯繫居多。

日本政府應該找到新的平衡，否則日台之間未來可能無法建立可靠聯繫。

台灣智庫諮詢委員賴怡忠則說，與其專注在川習會以及美中領袖互動，台灣現在更注重提升與川普政府之間的關係。