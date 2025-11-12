快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

日學者：高市對台說法僅個人信念 美方態度才曖昧

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

日本東京大學教授佐橋亮十日表示，他認為日本對台政策沒有改變，但美國川普政府對台政策透露出混合信號，日方對美國的對台立場感到困惑。

華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）十日舉行線上座談會，以「台灣的狀況：川習會之後的下一步」為題，邀請學者專家討論、發表意見。

佐橋亮表示，日本多數政策制定者和顧問都不清楚川普的對台政策，也從美國收到混合的訊息，有部分人說台灣很重要，是美國重要盟友，也有人給出不同訊息，川普政府想怎麼處理台灣議題，讓日本非常困惑。

佐橋亮指出，日美關係很好，但對美國與其他盟友的狀態、美國對台政策，以及美中關係會如何變化感到憂心，尤其川普稱美中為「Ｇ２」，若美中形成兩國集團，雙方有可能達成「大交易」。

至於日本新任首相高市早苗日前提到「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行安保法制下能行使集體自衛權，佐橋亮指出，這確實是新說法，且在政策上是很大轉變，高市後來雖然沒有收回，但也表明不會再提出這樣的說法。

佐橋亮說，他認為日本對台政策並沒有任何改變，高市的說法只是她多年來作為國會議員時所堅持的個人信念，但沒有獲得日本政府支持。

佐橋亮也點出，東京方面過去十年來在日台關係上都仰賴與民進黨互動，缺乏與國民黨建立關係；現在高市執政，內閣有很多知台派，但與民進黨聯繫居多。

日本政府應該找到新的平衡，否則日台之間未來可能無法建立可靠聯繫。

台灣智庫諮詢委員賴怡忠則說，與其專注在川習會以及美中領袖互動，台灣現在更注重提升與川普政府之間的關係。

美中關係 川習會 安保法 台灣有事 集體自衛權 高市早苗 台灣議題
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

川普缺席也不派代表 氣候峰會藍州州長撐美大旗

世界日報社論／川普執政 像大清慈禧掌權？

美韓協議出現新癥結！韓官員認了卡在這1事 川普李在明說法打架

川普關稅若被判違憲…藍委促向美討回 龔明鑫允判決後2周提報告

相關新聞

賴總統喊話韓國瑜聲援沈伯洋 陸委會：國會應不分黨派維護自身尊嚴

大陸日前以涉犯「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，威脅展開全球抓捕。總統賴清...

「斬首說」掀議論 回應薛劍爭議？大陸駐日本、南韓大使接連發聲

日本首相高市早苗11月7日發表可能武力介入台海局勢的言論後引起北京方面高度反彈，其鷹派駐日外交官員薛劍甚至揚言「斬首」，...

日學者：高市對台說法僅個人信念 美方態度才曖昧

日本東京大學教授佐橋亮十日表示，他認為日本對台政策沒有改變，但美國川普政府對台政策透露出混合信號，日方對美國的對台立場感...

陸抗議「台灣有事論」 日官房長官：對台立場沒變

針對日本首相高市早苗日前在國會答詢表示，「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，共同社報導，日本內閣官...

西班牙國王首訪陸 今會習近平

西班牙國王菲利佩六世十日開啟對中國大陸的國是訪問，預計今日與大陸國家主席習近平舉行會晤。這是西班牙國王十八年來首次訪陸，...

壓制LGBTQ？ 蘋果證實：大陸官方命令下架兩款同志交友App

蘋果公司（Apple）今天向法新社證實，中國官員下令將兩個受歡迎的同性戀交友應用程式（App）從境內的行動商店下架

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。