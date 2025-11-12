快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

陸抗議「台灣有事論」 日官房長官：對台立場沒變

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本內閣官房長官木原稔。美聯社
日本內閣官房長官木原稔。美聯社

針對日本首相高市早苗日前在國會答詢表示，「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，共同社報導，日本內閣官房長官木原稔十一日重申台海和平重要性，並表示日本對台灣立場沒有任何變化。

木原說，對於中國大陸所提出的抗議，已經向對方說明答詢的主旨，以及日本政府立場。木原表示，「台灣海峽和平與穩定，對於日本安全保障及國際社會安定都至關重要。期待以對話方式和平解決問題，是政府的一貫立場。」

木原提到十月日中領導人會談，日中確認推動「戰略互惠關係」。共同社報導，木原提到承認中華人民共和國是中國唯一合法政府的一九七二年「日中聯合聲明」，強調日本政府關於台灣的立場沒有變化。他表示：「將進一步在廣泛領域加強與中國溝通，通過雙方努力減少難題和懸案，增進理解與合作。」

此事源於七日在眾議院預算委員會上，立憲民主黨前外相岡田克也質詢高市早苗，「台灣有事」是否符合安全保障法制中可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

高市當時答詢表示，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態」。她接著表示，「要看實際情況發生時的個別具體情況，由政府綜合考量所有資訊來判斷。如果出現武力攻擊，那麼被認定為存亡危機事態的可能性很高。」

高市十日在眾院接受質詢時再次表示，她七日針對「台灣有事可能構成存亡危機事態」的相關發言是依照政府的既有見解，「沒有撤回或取消的打算」，但她今後將避免在答詢時針對假設的特定情況明確陳述，先前答詢內容也不會作為日本政府的統一見解。

中國外交部發言人林劍十日聲稱，「日本領導人」發表「涉台錯誤言論」，「性質和影響極其惡劣」，中方強烈不滿、堅決反對，並敦促日方立即「停止挑釁越線」。

台灣有事 集體自衛權 高市早苗
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「斬首說」掀議論 回應薛劍爭議？大陸駐日本、南韓大使接連發聲

中國外交官稱「斬首」高市早苗 日本強烈不滿

回應斬首高市早苗說 北京：薛劍個人行為 日刻意炒作

彭博：高市早苗「台灣有事」發言 非對台承諾

相關新聞

賴總統喊話韓國瑜聲援沈伯洋 陸委會：國會應不分黨派維護自身尊嚴

大陸日前以涉犯「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，威脅展開全球抓捕。總統賴清...

「斬首說」掀議論 回應薛劍爭議？大陸駐日本、南韓大使接連發聲

日本首相高市早苗11月7日發表可能武力介入台海局勢的言論後引起北京方面高度反彈，其鷹派駐日外交官員薛劍甚至揚言「斬首」，...

日學者：高市對台說法僅個人信念 美方態度才曖昧

日本東京大學教授佐橋亮十日表示，他認為日本對台政策沒有改變，但美國川普政府對台政策透露出混合信號，日方對美國的對台立場感...

陸抗議「台灣有事論」 日官房長官：對台立場沒變

針對日本首相高市早苗日前在國會答詢表示，「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，共同社報導，日本內閣官...

西班牙國王首訪陸 今會習近平

西班牙國王菲利佩六世十日開啟對中國大陸的國是訪問，預計今日與大陸國家主席習近平舉行會晤。這是西班牙國王十八年來首次訪陸，...

壓制LGBTQ？ 蘋果證實：大陸官方命令下架兩款同志交友App

蘋果公司（Apple）今天向法新社證實，中國官員下令將兩個受歡迎的同性戀交友應用程式（App）從境內的行動商店下架

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。