陸抗議「台灣有事論」 日官房長官：對台立場沒變

針對日本首相高市早苗日前在國會答詢表示，「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，共同社報導，日本內閣官房長官木原稔十一日重申台海和平重要性，並表示日本對台灣立場沒有任何變化。

木原說，對於中國大陸所提出的抗議，已經向對方說明答詢的主旨，以及日本政府立場。木原表示，「台灣海峽和平與穩定，對於日本安全保障及國際社會安定都至關重要。期待以對話方式和平解決問題，是政府的一貫立場。」

木原提到十月日中領導人會談，日中確認推動「戰略互惠關係」。共同社報導，木原提到承認中華人民共和國是中國唯一合法政府的一九七二年「日中聯合聲明」，強調日本政府關於台灣的立場沒有變化。他表示：「將進一步在廣泛領域加強與中國溝通，通過雙方努力減少難題和懸案，增進理解與合作。」

此事源於七日在眾議院預算委員會上，立憲民主黨前外相岡田克也質詢高市早苗，「台灣有事」是否符合安全保障法制中可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

高市當時答詢表示，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態」。她接著表示，「要看實際情況發生時的個別具體情況，由政府綜合考量所有資訊來判斷。如果出現武力攻擊，那麼被認定為存亡危機事態的可能性很高。」

高市十日在眾院接受質詢時再次表示，她七日針對「台灣有事可能構成存亡危機事態」的相關發言是依照政府的既有見解，「沒有撤回或取消的打算」，但她今後將避免在答詢時針對假設的特定情況明確陳述，先前答詢內容也不會作為日本政府的統一見解。

中國外交部發言人林劍十日聲稱，「日本領導人」發表「涉台錯誤言論」，「性質和影響極其惡劣」，中方強烈不滿、堅決反對，並敦促日方立即「停止挑釁越線」。