北京新規「驗證後最終用途」機制 防美軍取得稀土

經濟日報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合外電
美媒引述知情人士報導，中國大陸計劃藉由設計一套「驗證後最終用途」（VEU）制度，來放寬稀土等受限制的物料輸入美國，擬對與美國軍方沒聯繫的公司加速出口許可，但排除與美軍有聯繫者。 美聯社
美媒引述知情人士報導，中國大陸計劃藉由設計一套「驗證後最終用途」（VEU）制度，來放寬稀土等受限制的物料輸入美國，擬對與美國軍方沒聯繫的公司加速出口許可，但排除與美軍有聯繫者。 美聯社

美媒引述知情人士報導，中國大陸計劃藉由設計一套「驗證後最終用途」（VEU）制度，來放寬稀土等受限制的物料輸入美國，擬對與美國軍方沒聯繫的公司加速出口許可，但排除與美軍有聯繫者。

幾名對該計畫知情的人士說，上述VEU制度將能讓大陸國家主席習近平遵守對美國總統川普所做承諾，即促進中國稀土等物料出口，又能確保這些原料不會流入美軍供應商，避免中方主要擔憂成真。

一旦北京嚴格執行該VEU機制，同時擁有民間與國防客戶的汽車與航太公司，將更難從中國進口特定物料。

幾名消息人士指出，北京仍可能調整計畫，其許可制度也仍須實施後才能確定。中國商務部並未回應置評請求。

北京考慮採取的VEU，和其大部分出口管制制度一樣取經自美國法律和程序。根據2007年起實施的美國版VEU，特定中國企業在獲得通用授權下，獲准從美國購買敏感商品，不需每次採購逐案申請。這使企業更容易自美國進口受管制的化學品和晶片製造設備等，但也須接受美國政府檢查其設施等做法，來證明符合出口要求。

中國政府4月起一直利用稀土出口限制，換取美國在貿易戰讓步。川習10月30日在南韓同意貿易休兵後，中國已公開承諾透過發放通用許可，放寬管制物料流動。儘管川普說，這代表北京實質結束關鍵物料出口管制，但北京雖設法對驗證過的民間用途鬆綁出口，似乎仍將保留部分管制。

北京還未表明哪些企業將有資格取得通用許可，或言明這類許可確切能帶來何種好處。VEU保障將持續多長也不明朗。

美國 北京
