歐盟電信 擬剔除華為中興設備

近日傳歐盟執委會打算強制要求歐盟成員國，逐步在電信網路中剔除華為和中興通訊設備，大陸外交部昨日回應表示，這嚴重違反了市場原則和公平競爭規則，敦促歐盟為大陸企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，避免損害企業赴歐投資的信心。

彭博昨引述知情人士透露，歐盟執委會擬強制成員在其行動網路設備中，逐步移除華為與中興通訊產品。消息人士稱，歐盟執委會副主席維爾庫南希望能將二○二○年關於停止在行動網路使用高風險供應商的建議，轉化成具法律約束力的要求，維爾庫南將提案要求歐盟成員遵循執委會所擬的安全指導方針。

二○二○年初歐盟曾發布５Ｇ資訊安全工具箱指令，要求將華為等設備供應商排除在歐盟地區５Ｇ網路建設的供應鏈之外。二○二三年六月歐盟執委會也曾表示，華為和中興對歐盟安全構成風險。

大陸外交部發言人林劍昨回應稱，大陸企業長期在歐洲依法合規經營，為歐方的民眾提供優質的產品和服務，也為當地的經濟社會發展和就業作出積極貢獻。在沒有法律依據和事實證據的情況下，以行政手段強行限制甚至禁止企業參與市場，嚴重違反市場原則和公平競爭規則。

林劍並指，事實證明，個別國家強行移除大陸電信企業的優質安全的設備，不僅遲滯了自身技術發展的進程，還造成了巨額的經濟損失，將經貿問題泛安全化、政治化將阻礙技術進步和經濟發展，損人不利己。敦促歐盟為大陸企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，避免損害企業赴歐投資的信心。

今年初，俄通社曾援引Euractiv門戶網站掌握的一分歐洲議會文件報導稱，至少十四個歐盟國家不想在５Ｇ網路方面減少對華為和中興設備的依賴。丹麥諮詢公司Strand Consult資料顯示，十七個歐盟國家未完全遵守歐盟執委會建議，包含德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、芬蘭和法國等六國採取部分遵守降低網路安全風險的措施。