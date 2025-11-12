西班牙國王首訪陸 今會習近平

西班牙國王菲利佩六世十日開啟對中國大陸的國是訪問，預計今日與大陸國家主席習近平舉行會晤。這是西班牙國王十八年來首次訪陸，值此西班牙與美國關係緊張之際，深化與北京的政治與經貿聯繫用意明顯。

這是菲利佩六世登基以來首度訪陸，恰逢中西全面戰略夥伴關係建立廿周年。隨行包括西班牙王后雷蒂西亞、外交大臣阿爾瓦雷斯與經濟、貿易和企業大臣奎爾波及商界代表。

為期四天訪問，首站在四川成都出席中西經貿論壇後，十二日將在北京會見習近平、大陸總理李強等高層。雙方將簽署一系列政治與經濟協議。

環球網援引西媒指出，雙方將簽署協議涉及農產品與文化領域，如推動西班牙語教學、電影合拍、海洋科學合作，以及豬肉、橄欖油、魚粉等農產品。值得注意的是，後者是受美國關稅影響最巨產業。

路透指出，在歐洲其他國家因貿易失衡、中俄關係及關鍵礦產供應依賴等問題而謹慎之際，西班牙與大陸的關係正迅速升溫，儘管西班牙同樣面臨對中貿易失衡。據西班牙對外貿易局數據，西國去年從大陸進口貨物達四五〇億歐元，而對大陸出口僅為七十五億歐元。

西班牙世界報指，此訪凸顯西國希望進一步深化兩國關係，調整貿易失衡。西豬肉出口商認為更緊密的西中關係有助於增加銷售。同時寧德時代、遠景和奇瑞等陸企正在西班牙投資電動車電池工廠和汽車生產線。

歐洲智庫布魯蓋爾研究所高級研究員艾莉西亞分析，西班牙左翼政府加強與北京關係，是為對沖與美國關係惡化的戰術選擇。西班牙因未達北約軍費目標，曾被美國總統川普威脅制裁。