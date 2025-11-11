賴總統喊話韓國瑜聲援沈伯洋 陸委會：國會應不分黨派維護自身尊嚴

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
大陸揚言對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，總統賴清德今天喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，陸委會也強調國會應不分黨派維護自身尊嚴。圖／聯合報系資料照片
大陸日前以涉犯「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，威脅展開全球抓捕。總統賴清德今天喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，率跨黨派立委聲援沈伯洋。陸委會也強調，國會應不分黨派維護自身尊嚴。

賴總統11日下午出席工業節慶祝大會，會前受訪時表示，大陸對台灣並沒有管轄權，且沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣民主自由的憲政體制，並沒有任何違法。賴總統並點名韓國瑜，表示非常期待他站出來維護國會的尊嚴和台灣人民的言論自由，應該率領跨黨派委員聲援沈伯洋，「否則今天是民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一人」。

陸委會晚間回覆本報提問表示，面對中國大陸跨境鎮壓行為，國人當然應該一致團結對外。沈伯洋身為我國國會議員，國會更應不分黨派維護自身尊嚴，勿讓中共有分而治之的空間。

陸委會9日曾發布新聞稿，針對央視播出「起底台獨沈伯洋」影片表示嚴厲譴責，指中共藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫，這是對國際規範和秩序的公然挑戰，並表示正與國際社會交流合作，共同防範與杜絕這類無知、粗暴挑戰國際秩序的不法行徑。

沈伯洋遭大陸立案偵查 賴總統喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴

民進黨：央視威脅全球抓捕沈伯洋 蠻橫到喪心病狂

【重磅快評】又怪韓國瑜？綠委有事鍾無艷、無事夏迎春

央視揚言抓捕沈伯洋…陸學者：與他有利益往來的行為體需「表明立場」

陸媒酸高市早苗是「政壇極品」 上任3周引中國2度強烈抗議

大陸官方與媒體對中國駐大阪總領事薛劍「斬首」的失言風波避而不談，卻緊盯日本首相高市早苗涉台相關談話。具官方背景的微信公眾...

中共空軍成立76周年 神祕新機型「玄龍」曝光

今日為中共空軍成立76周年，在共軍發布的宣傳片《夢遠》中有一幕為一位老先生看到了「新傢伙」，並有一片陰影飛過，而這架飛機...

陸使館深夜發文批高市 企圖將自身綁上分裂中國的戰車

中國駐日本大使館微信公眾號10日深夜發布新聞稿，回應日本首相高市早苗日前涉台談話。新聞稿稱，日前，日本領導人在台灣問題上...

被問陸攻台支持哪一方？薄瓜瓜：我只支持兩岸和平

前中共政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜近日在社交平台「X」發文反思兩次世界大戰，一個名為「作家崔成浩」的帳號引述其文並表示，「...

香港出現員警冒充國安人員實施詐騙案件

香港警方和法庭一日內爆出多宗騙案，其中有身著警服者騙走大學生逾百萬港元，有真警員冒充國安處人員騙款。

