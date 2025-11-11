賴總統喊話韓國瑜聲援沈伯洋 陸委會：國會應不分黨派維護自身尊嚴

大陸日前以涉犯「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，威脅展開全球抓捕。總統賴清德今天喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，率跨黨派立委聲援沈伯洋。陸委會也強調，國會應不分黨派維護自身尊嚴。

賴總統11日下午出席工業節慶祝大會，會前受訪時表示，大陸對台灣並沒有管轄權，且沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣民主自由的憲政體制，並沒有任何違法。賴總統並點名韓國瑜，表示非常期待他站出來維護國會的尊嚴和台灣人民的言論自由，應該率領跨黨派委員聲援沈伯洋，「否則今天是民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一人」。

陸委會晚間回覆本報提問表示，面對中國大陸跨境鎮壓行為，國人當然應該一致團結對外。沈伯洋身為我國國會議員，國會更應不分黨派維護自身尊嚴，勿讓中共有分而治之的空間。

陸委會9日曾發布新聞稿，針對央視播出「起底台獨沈伯洋」影片表示嚴厲譴責，指中共藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫，這是對國際規範和秩序的公然挑戰，並表示正與國際社會交流合作，共同防範與杜絕這類無知、粗暴挑戰國際秩序的不法行徑。