香港出現員警冒充國安人員詐騙 大學生慘被騙走逾百萬港元

香港警方和法庭一日內爆出多宗騙案，其中有身著警服者騙走大學生逾百萬港元，有真警員冒充國安處人員騙款。

香港警方十一日說，近日有一名大學生在視訊聊天時，看見身穿疑似警察制服及自報「公安編號」的騙徒，放下戒心，相信自己真的捲入詐騙案，在騙徒引導下多次轉帳存款至指定戶口，損失過百萬港元。

香港涉及大學生的騙案及騙案中涉及款項大增。警方的數字顯示，今年截至九月，共有一千七百一十一宗涉及大學生的騙案，總損失達一億八千萬港元。目前香港本地生因電話騙案損失約三千萬港元，大陸生的損失則為約八千七百萬港元。

香港區域法院十一日聆訊一宗案件，爆出有香港員警夥同一退休漢，冒充警方國安處人員騙款，三人同被控一項串謀詐騙罪。案情指三人在二零二二年二月至五月間，一同串謀及與其他身分不詳的人，以不誠實手段，訛稱是香港警方國安處人員，詐騙張田同交出款項，以結清深圳南玻浮法玻璃公司與中科創新產業投資有限公司之間的交易。

案中冒警的退休漢李雪輝，另被控一項屬交替控罪的假冒公職人員罪，指控李雪輝二零二二年四月一日，在中環麥當勞道豪華閣某單位假冒警方國安處人員。因涉及國安，控辯雙方昨申請以閉門形式，處理退休漢和其中一名被控男警提出的「永久擱置聆訊」，理由是辯方在該聆訊披露的內容或涉「敏感的國家安全資料」，獲法官批准，案件押後至今年十二月二十二日再作非公開提訊。

香港近期審理涉及詐騙的案件中，還有涉及投資加密貨幣的騙案，十一日一名案發時年齡四十五歲的香港本地女子，在香港灣仔區域法院被裁定一項「洗黑錢」及一項「沒有按照法庭的指定歸押」罪。罪名成立，香港警方經徵詢律政司意見後向法庭申請加重刑罰，獲批准增加25%刑期，該名女子最終被判處監禁三十一個月。

案情顯示，香港警方二零二一年九月接獲一宗報案，案中受害人經社交媒體程式墮入投資加密貨幣騙案。受害人按指示交付款項至多個香港本地銀行戶口後，騙徒隨即失去聯絡。受害人懷疑受騙，遂報案。警察深水埗警區刑事部人員經調查後，拘捕一名香港本地女子，被捕人為傀儡戶口持有人，她涉嫌透過一個本地銀行戶口，於當年九月協助騙徒清洗合共三百一十萬港元的犯罪所得。案件於區域法院審理，期間該名女子獲法庭批准保釋候審，但其後缺席法庭聆訊。