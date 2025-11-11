黎智英被控勾結外國勢力 入獄至今仍未裁決…親兒奔走國際盼港府釋放

（德國之聲中文網）《香港國安法》2020年6月通過後，黎智英隨即因被控「串謀勾結外國勢力」、「串謀刊印及發佈煽動刊物罪」，同年12月入獄至今，該案卻遲至2023年才開審。歷經多次延期，今年8月28日審判終於完成結案陳詞，但法庭休庭至今，仍遲未作出裁決。

多年奔走 尋求國際社會發聲

黎崇恩自從父親入獄至今，長期替父親奔走，尋求歐美國家發聲關注，至今已走訪法國、義大利、澳洲、加拿大等國。去年他與英國外相拉米（David Lammy）會面，今年更拜會華府與美國官員與國會議員。黎崇恩在11月10日對DW表示，「我們真正想做的，是讓各國政府能夠明確表態。」

他直言，以現況來看，他父親在香港幾乎不可能獲得公正審判。「我們唯一能做的，就是在國際層面替他發聲，替他尋找出路。」他認為，唯有讓國際社會看見香港政府的作為，他們才會明瞭，「香港當局在對待我父親的方式上，已經嚴重違反國際準則。」

問他怕不怕因此惹禍上身，他苦笑，「我怕也沒有用，當然會有些擔心，但還是要繼續做下去。」

遷居倫敦 就近參與國際倡議

此次獲邀參與首屆「柏林自由會議」（也稱柏林自由大會），儘管只有5分鐘的發言時間，他仍特地飛來。

他在會中提到，儘管明白父親的決定，但他偶爾會想，如果當初父親選擇下半輩子過著安穩的日子，而非選擇留在香港，「我想他現在可能或許能在這裡的某個角落微笑，或等著要去接孫子放學。」讓他想來仍不禁感傷。

隨著父親入獄，黎崇恩的人生也天翻地覆。他透露，父親被捕當時，他人正在台灣談生意。原本只打算待幾個月，卻因為回不了香港，就此在台灣定居下來，「我們很開心，台灣人對我很好」。沒料到的是，這一住就是5年，他也預計很快就能拿到永久居留證。但為了更方便參加國際倡議活動，今年初他決定帶著全家搬到倫敦。

對香港政府釋放黎智英仍抱期待

黎崇恩坦言，案件結案陳詞完成至今，家屬對於何時宣判毫無知悉只能等待。「我當然有點hopeful」，他認為，如果最後香港政府釋放黎智英，其實對所有人都有好處，既能證明香港是一個法治國家，也不會受國際社會譴責囚禁政治犯。

對他而言，他父親是一個願意為信念放下一切的人，他因為捍衛自由與民主而入獄，「這樣的人，應該是整個自由世界都挺身支持的對象。他應該要回到家人身邊。」

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】