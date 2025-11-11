會挪威外交大臣 王毅：讚賞挪方一貫堅持一個中國原則

中共政治局委員兼外長王毅11日與到訪的挪威外交大臣艾德舉行會談，根據官方釋出的通稿，王毅在開頭就強調大陸「讚賞挪方一貫堅持一個中國原則」，雙方一致同意，密切各層級交往，推動中歐關係健康、穩定、可持續發展。

艾德（Espen Barth Eide）係應王毅邀請，於10日至11日到訪大陸。據大陸外交部消息，兩人今日在北京舉行會談。

王毅表示，「挪威是最早承認並同新中國建交的國家之一，中方讚賞挪方一貫堅持一個中國原則，視挪威為歐洲方向重要、穩定的夥伴」。

他指出，希望挪方延續「積極穩定、務實理性的對華政策」，雙方共同落實好兩國領導人重要共識，堅持尊重彼此核心利益、照顧對方重大關切，繼續開放共贏、相互成就。

王毅還說，當前世界動盪變革加劇，單邊和保護主義行徑嚴重衝擊國際秩序和規則。大陸願同挪方一道，共同維護多邊主義，抵制「脫鉤斷鏈」，推動國際體系朝著更公正合理方向發展，促進世界和平、穩定與繁榮。

艾德表示，挪威高度重視發展對北京關係，挪方堅定奉行一個中國政策，願同大陸加強建設性對話，深化務實合作。他還提到，作為歐洲綠色轉型領導者，挪對大陸電動汽車完全開放，採取零關稅政策。挪企業看好大陸市場，期待拓展對陸投資合作。

通稿指出，雙方一致同意，密切各層級交往，堅持夥伴關係定位；加強發展戰略對接，拓展貿易、海洋、綠色、創新等領域互利合作；保持開放合作，為兩國企業打造穩定營商環境；加強對話溝通，推動中歐關係健康、穩定、可持續發展；共同踐行多邊主義和自由貿易，合力應對氣候變化等全球性挑戰。

對中東局勢，雙方一致歡迎加薩實現停火、人質和被扣押人員獲釋以及加薩人道主義准入得到改善，雙方一致認為應切實履行停火協議，兩國外長強調，巴勒斯坦人民應在事關本國前途命運的所有問題上發揮主導作用。

雙方對以色列在約旦河西岸和東耶路撒冷持續擴建定居點表示擔憂，雙方認為，應支持巴勒斯坦民族權力機構加強權威和治理能力。加薩停火必須同以落實「兩國方案」為導向的政治進程相互銜接，讓以色列和巴勒斯坦人民和平、安全、有尊嚴地共同生活。

艾德於10日在「X」平台曬出一張他登上長城的照片，並發文指出，很高興再次來到大陸。期待與大陸就共同關心的議題展開討論，例如基於規則的國際秩序和綠色轉型。他並強調，在當前地緣政治局勢不明朗、全球經濟格局不斷變化的時期，挪威與大陸的夥伴關係至關重要。